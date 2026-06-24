Rada ČT žádá krizové scénáře i nezávislý personální audit kvůli vládní změně financování

Rada České televize na mimořádném středečním zasedání reagovala na vládní návrh, který má změnit financování veřejnoprávních médií. Žádá vedení o krizové scénáře hospodaření i nezávislý personální audit a varuje, že nová úprava by finance televize vrátila na úroveň let 2008 až 2024.
Generálního ředitele vyzvala, aby zpracoval krizové varianty hospodaření, a při hledání úspor se podle ní má přednostně zaměřit na provozní náklady, teprve potom na případné snižování počtu zaměstnanců nebo omezování programové tvorby.
Pro usnesení hlasovalo 14 radních, proti byl Luboš Xaver Veselý a hlasování se zdržel Petr Šafařík.
Rada zároveň žádá vedení televize o návrh zadání a zajištění nezávislého personálního auditu celé instituce. Postup výběru externí společnosti, která by audit provedla, má management předložit do 17. srpna 2026.
Podle rady by současný návrh zákona finanční situaci České televize fakticky vrátil na úroveň let 2008 až 2024. V tomto období podle ní televize musela čerpat dodatečné prostředky z fondu poplatků, v němž už žádné disponibilní zdroje nejsou. Rada také připomněla, že na neadekvátní výši financí ČT upozorňuje opakovaně, první takové usnesení přijala jednomyslně už 7. prosince 2022.
Generální ředitel má dál aktivně jednat se zákonodárci o konečné podobě návrhu, a to zejména s ohledem na objem prostředků, které bude mít televize v dalších letech k dispozici. Rada po něm zároveň chce analýzu dopadů změny financování na schopnost ČT plnit povinnosti dané platnou právní úpravou a analýzu možností dalšího plnění memoranda o naplňování veřejné služby v televizním vysílání pro období 2026 až 2030. Plnění memoranda za první pololetí roku 2026 má vedení vyhodnotit, případně s výhledem na druhé pololetí.
Dozorčí komise rady se má podle usnesení přednostně věnovat monitoringu legislativních změn financování ČT a reakcí managementu na ně, což je součástí jejího plánu činnosti na třetí čtvrtletí 2026.
Rada v usnesení rovněž konstatovala, že hospodaření České televize podléhá pravidelné kontrole. Každoročně zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČT a účetní závěrku televize ověřuje nezávislý auditor, společnost EY. Za rok 2025 vydal auditor stejně jako v předchozích letech výrok bez výhrad. Výroční zprávu za rok 2025 odeslala televize 11. června 2026 oběma komorám Parlamentu. Předseda rady ji má do týdne zaslat také předsedovi vlády a ministru kultury.