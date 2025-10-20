Lupa.cz  »  Řada webů a aplikací nefunguje, Amazon má v USA problém s datacentrem

Řada webů a aplikací nefunguje, Amazon má v USA problém s datacentrem

David Slížek
Dnes
Access denied - web - cenzura - blokování - výpadek Autor: Depositphotos

Perplexity, Asana, Canva, Snapchat, Alexa, Zoom, Fortnite, Slack, Duolinguo a mnohé další online služby či hry mají výpadek nebo jsou částečně nedostupné. Potíže s přihlašováním přes Single Sign On hlásí i AI chatbot ChatGPT. Mohou za něj problémy v jednom z datacenter firmy Amazon v Severní Virginii v USA. Firma o nich informuje na své stránce se statusem služeb.

Podle britské BBC mají potíže s dostupností služeb i některé velké banky, ve Velké Británii jde například o Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland. Uživatelé si stěžují, že se nemohou přihlásit do jejich aplikací.

Vzhledem k počtu provozovatelů, kteří využívají cloudové služby Amazon Web Services (AWS), jsou výpadky každopádně celosvětové a dotýkají se i uživatelů v Česku.

Vypadek - CanvaAutor: screenshot, Lupa.cz

Amazon Web Services k 11: 22 našeho času hlásí, že problémy mají příčinu pravděpodobně v chybách při odpovědích na DNS požadavky v jedné ze služeb AWS. Administrátoři se podle firmy snaží potíže vyřešit a služby už začímají pomalu najíždět do normálního provozu.   

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

