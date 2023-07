Radio Prostor zahájilo vysílání

Autor: Radio Prostor

Od rána vysílá nové Radio Prostor, které nahradilo původní projekt Rádia Zet. Přes den nabízí původní obsah, od 18:00 do 6:00 přebírá vysílání BBC World Service.





„Jsme tady pro všechny, kteří nejsou lhostejní k tomu, ‚kam ten svět spěje‘. Snažíme se o srozumitelnost, věcnost a neutralitu, to vše bez dogmat, předsudků či klišé. Chtěli bychom být součástí vašeho životního stylu. Věříme, že svůj prostor si u nás najde každý,“ představuje se stanice na svých internetových stránkách.





Ranním blokem provází každý všední den od 7 do 10 hodin Jiří Kalemba, který dříve působil jako sportovní komentátor České televize. Od poloviny srpna naváže na ranní blok pravidelný hodinový rozhovor Markéty Rachmanové s hosty k aktuálním tématům. Do té doby bude tato hodina součástí poledního, tzv. „proudového“ vysílání.

Každý všední den od 13:30 a od 17:00 jsou na programu zpravodajské bloky Sečteno, tým zpravodajů vede novinář Luboš Procházka. Druhý hodinový rozhovor ve všední dny má název Prostor pro dva, vysílá se od 16:00 a každý den má jiného moderátora. V pondělí Jiřího Kalembu, v úterý Luboše Procházku, ve středu Markétu Rachmanovou, ve čtvrtek Marka Stoniše, v pátek Hanu Vítkovou.

Obsahovým šéfem Radia Prostor je Petr Vladyka. „Co nejširší názorová otevřenost je možná vůbec nejvýraznějším prvkem, který by měl Radio Prostor odlišit od stávajícího trhu. Lehce se to řekne, mnohem obtížněji realizuje, ale o tomhle to právě je. Čeká nás spousta tvrdé i zábavné práce,“ poznamenal Vladyka.

Radio Prostor disponuje vysílacími frekvencemi napříč republikou, zdědilo síť bývalého českého vysílání BBC. Majiteli stanice jsou prostřednictvím společnosti SPM Media Marek Španěl a Slavomír Pavlíček, zakladatelé herního studia Bohemia Interactive. Do stejné skupiny patří také internetový deník Echo24.