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Rekordně zainvestovaná česká ValkaAI získala další peníze a představila AI komentátora

Iva Brejlová
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Tým startupu ValkaAI Autor: ValkaAI (publikováno se svolením)
Tým startupu ValkaAI, první zprava je Miloš Lokajíček, druhý zprava Vlastimil Venclík
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Český deep-tech startup ValkaAI, který už dříve v českém světě startupů zaujal zřejmě nejvyšší investicí do počátku startupu v regionu, ohlásil novou finanční injekci. Do firmy  fondy vstupují americký ff Venture Capital a český Look AI Ventures, celková výše investice stoupá na 13 milionů eur (kolem 317 milionů Kč).

Startup vyvíjí vlastní generativní AI, která dokáže vytvářet digitální postavy reagující v reálném čase – ty mluví, mění mimiku a dále reagují a pohybují se podle toho, co se zrovna děje kolem nich.

ValkaAI už představila první produkt, slibovaného AI Komentátora. Ten vytváří živý komentář ke sportovním a esportovým zápasům na základě herních dat. „Sportovní přenosy byly osmdesát let monologem: jeden komentátor, jeden scénář, miliony diváků. ValkaAI z nich dělá rozhovor,“ říká Angelo Burgarello, partner Look AI Ventures s tím, že digitální postavy Valky mluví ke každému divákovi zvlášť.

„Živá zábava stojí na reakcích, osobnostech a emocích,“ myslí si Vlastimil Venclík, CEO a spoluzakladatel ValkaAI. Podle něj se ve startupu vyvíjená AI snaží vyřešit mimo jiné výzkumné problémy, na které stávající modely nebyly stavěné.

Nová investice navazuje na únorové financování ve výši 12 milionů eur, které vedl fond Rockaway Ventures. Zapojily se do něj také J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners, Naše Česko a Petr Zámečník. Peníze chce startup využít na další vývoj generování videa a zvuku v reálném čase, nábor výzkumníků a první nasazení u komerčních partnerů. Valka přitom může spolupracovat se sesterským Oddinem.

Firmu v roce 2025 založili Vlastimil Venclík a Miloš Lokajíček. Venclík předtím vybudoval esportovou společnost Oddin.gg, která opakovaně uspěla v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 pro střední Evropu. ValkaAI vyrostla podle vyjádření firmy na 50 lidí a týmy v Praze, San Francisku a Dubaji. Její výzkumníci přišli mimo jiné z Meta a DeepMind.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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