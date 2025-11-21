Nejrychleji rostoucí technologickou firmou regionu je znovu Oddin.gg. České firmy tvoří polovinu top 10 žebříčku Deloitte

Nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě se stal český Oddin.gg. Startup obhájil loňské prvenství v hlavní kategorii Deloitte Technology Fast 50 Central Europe s růstem provozních výnosů o 4 267 %. Mezi padesátkou nejrychlejších má Česko 14 zástupců, přičemž hned pět z nich je v první desítce.
Oddin vznikl v roce 2018 v Praze a vybudoval globálně používanou platformu pro datové modelování, predikce a interaktivní obsah v esportu. Jeho řešení využívají sportsbooky a operátoři po celém světě. Staví na kombinaci datových vědců, vývojářů a bývalých profesionálních hráčů. Letos firma rozšířila své aktivity napříč Latinskou Amerikou.
Za ním následovala na 4. místě FaceUp Technology, na 5. místě startup Adam, sedmou příčku obsadila fintechová aplikace Patron GO a devátou firma Malcom Finance. České firmy bodovaly i mimo hlavní kategorii. V Companies to Watch se prosadily Webout You, firma, která vytváří personalizovaná videa přizpůsobená v reálném čase každému divákovi (4. místo), a brněnská DynaNIC vyvíjející mikročipy pro extrémně rychlé zpracování a přenos dat (5. místo). V Impact Stars získaly ocenění Flowpay za inovativní přístup k financování malých a středních podniků pomocí AI, Soulmio za moderní digitální péči o duševní zdraví a VR Life. To využívá virtuální realitu v rehabilitaci pacientů po úrazech či neurologických onemocněních. Speciální kategorii AI Value Driver – CE Rocketship Innovations in GenAI vyhrála Flowpay.
Česko má spolu s Polskem ze zemí regionu nejvíc zástupců v hlavní kategorii (po 14 firmách), následuje Slovensko (8) a Chorvatsko (7). Konkurence mezi zeměmi byla těsnější než v předchozích letech. „Česká republika letos znovu potvrdila svou roli technologické velmoci regionu. Je to jasný signál, že český technologický sektor přechází z pozice startupového ekosystému do fáze vyspělých, škálovatelných firem, které obstojí v globální konkurenci,“ myslí si Kateřina Novotná, lídryně programu Deloitte Technology Fast 50 v České republice. Podle Jiřího Sauera, který je lídrem programu v regionu, nebylo až do poslední chvíle jasné, zda první místo obhájí opět česká firma. „Pokud chceme držet krok se zbytkem Evropy a pokusit se dohnat Spojené státy, Izrael či asijské státy, musíme být odvážnější v deep-tech inovacích a pracovat s technologiemi, které umožní ještě rychlejší škálování,“ myslí si.
Hlavní kategorie Fast 50 hodnotí růst provozních výnosů za poslední čtyři roky. Pro nominaci je potřeba dosáhnout provozních tržeb alespoň 50 000 € v letech 2021–2023 a v roce 2024 minimálně 100 000 €. Do žebříčku se hlásí společnosti stojící na vlastních technologiích, digitálních produktech či službách nebo technologicky intenzivním byznysu. Průměrný růst firem v hlavní kategorii dosáhl 1 219 % a pro vstup do padesátky bylo potřeba zhruba 600% tempo.