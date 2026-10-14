Rekordní tržby i stomilionové dluhy. Český poskytovatel internetu Poda opět vyrostl a modernizoval optiku

Původem ostravský poskytovatel internetu Poda, který se postupně rozrůstá do dalších oblastí, opět zvýšil byznysové ukazatele. Ve finančním roce 2025 zvedl tržby o 25 procent na 826 milionů korun. Provozní zisk EBITDA meziročně vyskočil o 20 procent na 282 milionů korun. Zisk po zdanění dělal 55,3 milionu.
Poda má zároveň poměrně vysoký dluh, který na konci loňského roku činil 727 milionů korun. Operátor skrze úvěry financuje akvizice. V loňském roce úspěšně integroval společnosti JON.CZ a Kato servis (25 tisíc nových zákazníků). Právě nákupy vedle organického růstu přispívají k vyšším hospodářským výsledkům. Poda má v této oblasti další ambice, zajímá se třeba o odkup telekomunikační sekce ČEZu.
Poda pokračuje v investicích do modernizace a optické sítě. Loni byla dokončena přestavba z technologie FTTB na GPON. To umožní rozvoj do budoucna. Dále bylo vybudováno 130 nových lokalit (PoP) pro pevný bezdrátový internet na frekvenci 60 GHz. Služba SpeedLink nyní nabízí rychlost až jeden gigabit za sekundu.
Poda má na GPONu přes 85 tisíc zákazníků. Na fixním bezdrátovém internetu jich je přes 16 tisíc, na tradiční Wi-Fi pak skoro 20 tisíc. Celkově má operátor výrazně přes sto tisíc klientů.
“V nadcházejícím období pro nás bude prioritou úspěšné uvedení služby Poda Security na trh, zavedení eSIM, rozšiřování funkcí Wi-Fi MAX (včetně rodičovské kontroly) a další modernizace aktivních částí naší optické a FWA sítě,” shrnul Martin Šigut, ředitel a majitel Pody v účetní závěrce.