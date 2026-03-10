Lupa.cz  »  PODA chce koupit internetovou sekci ČEZu, zvažuje prodej části firmy nebo rozdělení

PODA chce koupit internetovou sekci ČEZu, zvažuje prodej části firmy nebo rozdělení

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Šigut - Poda Autor: David Slížek, Internet Info

Původem ostravský poskytovatel internetu PODA chce výrazně expandovat. Firma má zájem o koupi providera ČEZNET, jehož polostátní energetická společnost poslala do prodeje. PODA zvažuje několik kroků, jak postupovat.

Web Mergermarket přinesl informaci, že majitel Pody Martin Šigut je otevřen možnosti prodeje menšinového podílu. Tyto prostředky by pomohly ve financování akvizic. Další možností je s novým investorem založit specializovanou firmu a skrze ní koupit ČEZNET. Ve hře je také vyčlenění a případný prodej optické sítě a tedy rozdělení aktivity na služby a zákazníky a infrastrukturu, podobně jako to mají O2 a CETIN.

PODA patří mezi konsolidátory tuzemského trhu. Naposledy získala Bohemiatel, optickou síť v Praze na Pankráci. Dříve šlo o začlenění Katro Servis, Elory Connect III a JON.CZ.

Poslední veřejně vykázané finanční výsledky Pody jsou z roku 2024, kdy firma měla tržby 683 milionů korun. Loni už mělo jít o více než 860 milionů se ziskem EBITDA 268 milionů.

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu. Majitelé za námi často chodí sami, říká firma Přečtěte si také:

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu. Majitelé za námi často chodí sami, říká firma

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).