Providerovi PODA spadl zisk, rostou náklady. Firma finišuje s velkou modernizací optiky na 10Gb internet

Ostravský poskytovatel internetu a telekomunikačních služeb PODA v posledním finančním roce opět zvýšil tržby, které vyrostly z 659 na skoro 683 milionů korun. Výrazně ale spadl zisk po zdanění, a to z 292 na 86 milionů korun. EBITDA na tom byla lépe, ta spadla o devět procent na 235 milionů. Celkové přímé investice dělaly 151 milionů korun.
“Finanční výsledky společnosti za rok 2024 jsou zásadně ovlivněny zostřujícím se konkurenčním bojem na telekomunikačním trhu. Společnosti se daří zvyšovat tržby za opakující se telekomunikační činnosti, na druhé straně je však nucena se vyrovnat se zvyšujícími se nákladovými položkami v oblasti osobních nákladů, nákladů související s provozováním internetové televize či nákladů na umístění infrastruktury u třetích stran,” uvedl v účetní závěrce Martin Šigut, ředitel Pody.
PODA pokračovala ve výstavbě optiky, která je podle firmy kromě jiného podmínkou pro rozvoj byznysu s bezdrátovým připojením na 60 GHz, kde podnik nabízí rychlost 500 Mb/s. PODA celkem provozovala skoro 509 kilometrů optických tras. Nejvíce v Ostravě, tam to dělalo téměř 200 kilometrů.
Firma loni přebudovala 6 300 bytových jednotek na standard GPON (z FTTB), kde poskytuje rychlosti připojení až 2 Gb/s a v budoucnu 10 Gb/s. Letos se modernizuje dalších 4 400 jednotek a projekt modernizace by měl být dokončen. PODA mimo jiné rozjela symetrické tarify.
PODA dále doufá v rozjezd pásma lower 6 GHz: “V roce 2024 pokračovala naše společnost v intenzivní práci na využití pásma 5,9 až 6,4 GHz pro takzvanou outdoor RLAN (pevných venkovních spojů) v bezlicenčním režimu. I tento krok by nám umožnil rozšířit pokrytí vysokorychlostního internetu v oblastech, kde je obtížné realizovat kabelové připojení nebo výstavbu optických sítí. V komentovaném roce jsme se snažili finalizovat dohody s českým regulátorem, které by nám umožnily využívat toto pásmo pro vysoce efektivní bezdrátové připojení na krátké a střední vzdálenosti. V roce 2025 budeme v této činnosti dále pokračovat a doufáme, že naše úsilí bude korunováno úspěchem.”