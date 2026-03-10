O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu. Majitelé za námi často chodí sami, říká firma

Český trh poskytovatelů pevného připojení k internetu se v posledních letech konsoliduje. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat a že větší hráči nadále budou kupovat menší regionální firmy, které působí v omezených lokalitách. Nahrává tomu ekonomická situace a vliv národní i evropské regulace.
Na zdejším trhu fixních sítí podle statistik Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) aktuálně působí pět velkých poskytovatelů: O2, T-Mobile, Vodafone, PODA a Starnet. Celkově je aktivních přes 1 600 providerů. Akvizičně aktivní jsou zejména O2, PODA a Starnet.
Konsolidaci a ochotě prodávat podle zástupců O2 jakožto jednoho z hlavních nakupujících nahrává několik faktorů. Řada podnikatelů, kteří vybudovali lokální providery, dospěla do věku 50 a více let, nemají nástupce a zkoumají, co s firmou dál. Jde o generační záležitost. Podobné pohyby v posledních letech nastaly u tradičních IT firem založených často v devadesátých letech. Skupují je velké skupiny typu Aricoma, Seyfor nebo Sudop.
Dále rostou nároky na provoz, kde hraje roli například regulace. Menší provideři v minulosti často fungovali více “punkově”, díky čemuž se i do menších obcí dostal internet. Dnes je nutné se hlásit ČTÚ, řešit regulaci kybernetické bezpečnosti a tak dále.
Regulace a rostoucí náklady
“Typicky nový zákon o kybernetické bezpečnosti u náš řešilo několik právníků, a to už jsme spadali pod první kyberzákon. Na menší providery se hrne nová agenda a i když mají nižší povinnosti než my velcí, je to pro ně náročné. I mikropodnik musí mít několik základních věcí, třeba v případě útoků předat informace. Ty musí někde ukládat, umět s nimi pracovat, třídit je,” shrnul pro Lupu Luboš Vaněk, ředitel velkoobchodu v O2. Objevují se i další regulace typu Digital Networks Act.
Dále se zvedá náročnost zákazníků. Někdo chce dojít na pobočku, někdo použít aplikaci, jiný telefon a podobně. Investice a náročnost provozu představuje i přechod na IPTV, kde je nutné mít moderní infrastrukturu. Také koncové připojení má dnes mnohdy podobné standardy, jako dříve měly přípojky pro B2B, třeba v zabezpečení.
Vzniká i tlak na budování optického připojení. Česko má vysoký podíl Wi-Fi providerů, což je infrastruktura, která šla budovat poměrně rychle a levně. Optika se dává do země, kde vznikají hlavně byrokratické překážky. Zprovoznit takovou linku jde za 18 měsíců a více, což představuje zvýšené investiční riziko.
“Menší firmy často řeší dilema, zda investovat do modernizace a řešit ji dlouhé roky, nebo se nechat koupit,” popsal Tomáš Křešťák, ředitel fixních sítí a ICT v O2. Často jsou nutné úspory z rozsahu. S rostoucí komplexitou sítí se zároveň zvyšují náklady na jejich řízení. “Některé core systémy jsou na provoz stejně nákladné bez ohledu na to, zda běží pro tisíc nebo milion zákazníků,” doplnil Křešťák.
Trh je historicky velmi fragmentovaný a s rostoucími investičními nároky se postupně proměňuje. “Je otázkou, zda v Česku bude dostatek hráčů, kteří by byli schopní dělat velké investice,” doplnil Křešťák.
O2 má zájem nakupovat
Samotné O2 má zájem o další nákupy. “Jsme připraveni jednat a otevřeně diskutovat o možných formách spolupráce. Často se na nás obracejí i sami majitelé menších firem,” nastínil Křešťák.
O2 spadá pod skupinu PPF, která ovládá i CETIN jakožto velkoobchodního poskytovatele sítí. Po akvizicích často dochází k rozdělení části infrastruktury a zákaznických služeb mezi jednotlivé společnosti skupiny podle jejich zaměření. Infrastrukturu spravuje CETIN, zatímco služby a zákazníky přebírá O2.
Tento mustr se aplikoval v roce 2023, kdy CETIN za 8,5 miliardy korun od skupiny Kaprain Karla Pražáka získal Nej.cz. O rok později následovala koupě a rozdělení Nordic Telecom Regional, za nižší miliardy korun jej prodal podnikatel Tomáš Otruba. Dále došlo na firmu M.NET Studénka a naposledy na kladenského providera Cable-NET.
Nej.cz a Nordic Telecom Regional byly subjekty, které samy provedly akvizice velkého množství menších poskytovatelů. O2 a CETIN tak integrovaly už větší hráče, řádově jde o statisíce zákazníků.
Kdo získá ČEZNET
Diskuse o dopadech konsolidace na trhu přitom probíhá dlouhodobě. Část aktérů argumentuje tím, že větší rozsah umožňuje efektivněji financovat investice do moderních sítí nebo bezpečnostních opatření. Jiný pohled zdůrazňuje roli regionálních poskytovatelů při podpoře konkurence a inovací a udržování rozumných cen.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už například při koupi Nej.cz uložil CETINu podmínky typu, že je nutné zachovat velkoobchodní nabídku (případně vytvořit novou), že je nutné zachovat otevřený a nediskriminační přístup nebo že je nutné pokračovat v miliardových investicích.
Velkým tématem následujících měsíců bude poměrně velký provider ČEZNET, kterého ČEZ nabízí k prodeji. O2 nekomentuje, zda o něj bude mít zájem.
Podle O2 se při případných akvizicích neposuzuje pouze velikost zákaznické báze, ale také kvalita a technický stav infrastruktury. Roli může hrát například způsob výstavby sítí nebo jejich připravenost na další rozvoj. Firma má největší zájem o provozovatele optiky.
O2 po akvizicích provádí nejenom účetní, ale také technickou integraci sítí. Ta může trvat měsíce i rok. Zahrnuje například sjednocení IT systémů nebo postupnou modernizaci infrastruktury. I díky této integraci je možné nabízet upsell v podobě dalších služeb zvyšujících marži. Jde o věci jako O2 Security nebo Oneplay.
