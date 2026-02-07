Lupa.cz  »  O2 a CETIN si rozdělují dalšího poskytovatele internetu, získaly providera na Kladně o okolí

O2 a CETIN si rozdělují dalšího poskytovatele internetu, získaly providera na Kladně o okolí

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

O2 Autor: Internet Info

Česká investiční skupina PPF skrze své telekomunikační společnosti pohltila dalšího regionálního poskytovatele internetu. Společnosti CETIN a O2 si rozdělily koupenou firmu Cable-NET, dříve známou jako Satan (SAT-AN CableNet).

Cable-NET poskytuje internet a IPTV v Kladně a okolí. Prodejcem byl její jednatel Jaroslav Hanuš. O2 získala služby a zákazníky, které postupně převádí do svého portfolia. Pod CETIN přešly veřejné sítě elektronických komunikací, tedy fyzická infrastruktura. Operace odkupu a dělení proběhla přes vytvořenou entitu Net202.

O2 a CETIN podobně postupovaly i u dřívějších akvizic. Nakupující byla jedna nebo druhá firma, ale pokaždé došlo k rozdělení aktiv na zákazníky a služby a infrastrukturu.

PPF pod své telco firmy v nedávné minulosti sjednotila velkou část regionálních poskytovatelů, a to hlavně skrze koupené podniky Nej.cz a Nordic Telecom Regional, které předtím konsolidovaly řadu menších hráčů. Dále byla koupena firma M.NET Studénka.

Český telekomunikační úřad loni konstatoval, že po spojení s Nej.cz došlo ke změně situace na trhu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také CETINu uložil dodatečné podmínky.

Pod PPF od loňského roku spadají tři telekomunikační společnosti. Z CETINu totiž byla vyčleněna firma Nová optika, což je v podstatě stavební firma zaměřená na budování internetové infrastruktury.

ČEZ oficiálně rozjel prodej poskytovatele internetu ČEZNET, oslovuje možné zájemce Přečtěte si také:

ČEZ oficiálně rozjel prodej poskytovatele internetu ČEZNET, oslovuje možné zájemce

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Konec soukromí jak ho známe?

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).