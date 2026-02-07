O2 a CETIN si rozdělují dalšího poskytovatele internetu, získaly providera na Kladně o okolí

Česká investiční skupina PPF skrze své telekomunikační společnosti pohltila dalšího regionálního poskytovatele internetu. Společnosti CETIN a O2 si rozdělily koupenou firmu Cable-NET, dříve známou jako Satan (SAT-AN CableNet).
Cable-NET poskytuje internet a IPTV v Kladně a okolí. Prodejcem byl její jednatel Jaroslav Hanuš. O2 získala služby a zákazníky, které postupně převádí do svého portfolia. Pod CETIN přešly veřejné sítě elektronických komunikací, tedy fyzická infrastruktura. Operace odkupu a dělení proběhla přes vytvořenou entitu Net202.
O2 a CETIN podobně postupovaly i u dřívějších akvizic. Nakupující byla jedna nebo druhá firma, ale pokaždé došlo k rozdělení aktiv na zákazníky a služby a infrastrukturu.
PPF pod své telco firmy v nedávné minulosti sjednotila velkou část regionálních poskytovatelů, a to hlavně skrze koupené podniky Nej.cz a Nordic Telecom Regional, které předtím konsolidovaly řadu menších hráčů. Dále byla koupena firma M.NET Studénka.
Český telekomunikační úřad loni konstatoval, že po spojení s Nej.cz došlo ke změně situace na trhu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také CETINu uložil dodatečné podmínky.
Pod PPF od loňského roku spadají tři telekomunikační společnosti. Z CETINu totiž byla vyčleněna firma Nová optika, což je v podstatě stavební firma zaměřená na budování internetové infrastruktury.