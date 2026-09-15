Revolut řeší uniklá data skoro 700 lidí, odmítá, že by šlo i o biometrické údaje zákazníků

Uniklá data Revolutu, který v návaznosti na žádost prostřednictvím e-mailu z legitimní domény vládní instituce firma rozeslala útočníkům, se mají týkat zhruba 680 klientů. Tolik jich podle informací Financial Times v souvislosti s incidentem firma kontaktovala. zhruba 680 klientů. Mezi předanými údaji měly být například kopie dokladů, adresy, údaje o účtech nebo transakční historie. Zároveň se objevily informace o uniklých ověřovacích fotografiích, které vyvolaly otázky, zda se incident týkal také biometrických dat. Revolut to nyní odmítá.
„V rámci tohoto incidentu nebyly zpřístupněny ani dotčeny přístupové údaje, přihlašovací údaje, biometrická data ani finanční prostředky klientů,“ uvedlo zastoupení společnosti pro Lupu. Podle firmy zůstaly její aplikace, systémy i databáze zabezpečené.
Podle dříve zveřejněného upozornění Revolutu mohly být mezi zpřístupněnými údaji také fotografie obličeje použité při ověřování identity. Společnost ale uvedla, že nebyla zpřístupněna biometrická data odvozená z obličeje. Některé zpravodajské weby, jako třeba Coin Bureau, ukazují příklady takových údajných uniklých dat včetně fotografií s tím, že útočníci mají požadovat 10 tisíc bitcoinů.
Samotný incident nevznikl prolomením systémů Revolutu, ale útočník využil e-mailovou adresu z domény vládní instituce a jejím prostřednictvím poslal podvodnou žádost o informace o klientech. Revolut jí uvěřil a část údajů poskytl. „Jakmile jsme incident odhalili, adresu jsme okamžitě zablokovali a informovali příslušnou vládní instituci, orgány činné v trestním řízení, úřady pro ochranu osobních údajů i finanční regulátory. Omezený počet dotčených klientů jsme přímo kontaktovali, informovali je o situaci a poskytli jim potřebnou podporu,“ uvedl Revolut.
Mezi údaji, které mohly být předány, jsou podle dosavadních informací jména, data narození, adresy, telefonní čísla, kopie pasů či řidičských průkazů a finanční informace včetně historie transakcí. Podle The Block mohly být součástí i údaje o bitcoinových transakcích a výpisy z účtů. Revolut zatím neuvedl, která vládní instituce byla zneužita. Není také jasné, zda jsou mezi zasaženými klienty čeští zákazníci. Na tuto otázku se společnost konkrétně nevyjádřila.