 »  Rohlik.cz omezil v Praze objednávky. Kvůli přepadové kontrole cizinecké policie

David Slížek

Aktualizace 13:20 – doplněna informace o částečném obnovení objednávek

Aktualizace 14:20 – doplněna informace o zadržených

Aktualizace 18:05 – doplněna reakce Tomáše Čupra a Rohlik.cz

„Možná jste si už všimli na našem webu, že aktuálně není možné si v Praze na Rohlíku objednat. V našem skladu totiž právě probíhá přepadová kontrola cizinecké policie. Na situaci tak nemáme žádný vliv. Musíme trpělivě vyčkat, až policisté s kontrolou skončí,“ ohlásil dnes odpoledne na své facebookové stránce online supermarket Rohlik.cz.

Firma podle svého vyjádření nemohla vypravit 300 objednávek a další stovky zákazníků si vůbec nemohly objednat.

Aktualizace 13:30 – Rohlík na Facebooku oznámil, že se mu podařilo objednávky v omezeném rozsahu obnovit.

Aktualizace 14:20 - Podle Lidových novin zadržela policie ve skladu Rohlíku 85 lidí, až na jednoho jsou podle ní všichni podezřelí z toho, že v ČR pracují bez příslušných povolení. Jednoho člověka policisté zadrželi kvůli podezření, že má padělané doklady, řekl LN policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Aktualizace 18:05 – Šéf Rohlíku Tomáš Čupr na svém facebookovém profilu reagoval na zprávy o zásahu a popisuje, jak podle něj policejní akce probíhala:

Policie neodvezla 80 *ilegalnich* pracovniku rohlik.cz. Rano nabehlo do skladu komando, ktere se chovalo jak STB. Rvali a s nikym se nebavili. Zavreli provoz, kde pracuji i cesi a nechali vsechny jak zlocince postavit na rampu. Odvezli vsechny necechy (to je onech 80 lidi) a jejich legalnost budou zkoumat az ex-post. Kdyz bude vse v poradku, tak je vrati. Verime, ze mame vse v poradku, nejsme sebevrazi. Ale tohle je podnikani v pravnim state v roce 2017?

A podle vyjádření Rohlíku firma průběžně kontroluje, zda i agenturní zaměstnanci mají doklady v pořádku:

„Policie tyto lidi zadržela, a až NÁSLEDNĚ bude prověřovat, zda jsou jejich doklady v pořádku. Nejedná se tedy ani o důvodné podezření. A my jsme přesvědčení, že doklady v pořádku budou. Ačkoliv jde o agenturní zaměstnance, vše průběžně kontrolujeme, abychom přesně těmto situacím předešli. Tyto kontroly probíhají ve všech velkých e-shopech, jen my chceme být vůči zákazníkům transparentní, proto jsme se v této souvislosti dostali do titulků. Prosíme tedy média, aby v tomto ctila presumpci neviny. S policií a úřady samozřejmě spolupracujeme, nicméně intenzita kontrol v posledních měsících je opravdu velká a začíná velmi komplikovat podnikání, ve kterém je zákazník na prvním místě,“ stojí v oficiálním stanovisku.

Policie ovšem ve svém tiskovém prohlášení tvrdí, že měla k zadržení 84 lidí zákonný důvod: „Tyto osoby disponovaly vízy pro jinou zemi, než je Česká republika, a tudíž na našem území nesmí být zaměstnány. Už toto je zákonný důvod pro zajištění a předvedení takových osob.“

Druhý případ

Cizinecká policie ve skladu Rohlíku nezasahovala poprvé. Loni v červenci Pražský deník informoval o tom, že kontrola našla 24 zaměstnanců z Ukrajiny, kteří neměli povolení k zaměstnání. Podle tehdejšího vyjádření Rohlíku šlo o agenturní zaměstnance, které dodala agentura, s níž do té doby nebyly problémy. Agentura poté vydala prohlášení, že dotyční zaměstnanci v Česku pracují legálně.

Policie se dnes proti tomuto tvrzení ohradila. „Těchto 24 osob bylo následně správním rozhodnutím z ČR vyhoštěno. Některé tyto osoby se dokonce proti tomuto správnímu rozhodnutí odvolaly, ale nadřízené orgány daly policistům za pravdu a správní vyhoštění potvrdily. Není tedy pravdou, že by byly tyto osoby zaměstnány v ČR legálně, jak uvádí některá média.“

Podle vyjádření Čupra na Aktuálně.cz ale tehdy policie při jednání s cizinci používala nátlak: „Ano, my jsme udělali jednu chybu – neměli jsme pro ty lidi podepsané právní zastoupení. Oni naloží 24letého Ukrajince, odvezou ho a řeknou mu: tady podepiš, a můžeš se za dva roky vrátit, nebo nepodepiš a budeme se s tebou tahat a nevrátíš se nikdy. Takto se dnes ta cizinecká policie chová. Kdyby těch 24 mělo právníka, dokázali by vysvětlit, že polské vízum je legální. A z těch 24 byli nejvýše tři.“