Rohlík vyrostl s tržbami na skoro 36 miliard. Dále je ve ztrátě, tu ale odkrajuje

Skupina Rohlík za svůj finanční rok končící dubnem 2025 zvýšila tržby zhruba o třetinu na 1,48 miliardy eur, tedy necelých 36 miliard Kč. Skupina zároveň poprvé dosáhla celoročního provozního zisku EBITDA a její provozní cash flow se dostalo do plusu. Celkově ale zůstal ve ztrátě, ta se však meziročně snížila, a to z 94,3 na 66,1 milionu eur (1,6 miliardy Kč).
Jde o lepší hospodářské výsledky, než se dosud předpokládalo, upozornil web E15. Podle uzávěrky Rohlik Group největším trhem zůstává Česko s podílem 57 % a tržbami přes 20 miliard Kč. Ty v zemi meziročně rostly o čtvrtinu. V Německu, které je pro skupinu podílově druhým trhem, tržby dosáhly 310,7 milionu eur a rostly téměř o 43 %. Podíl zahraničních trhů na tržbách skupiny se dál zvětšoval.
Stoupal i celkový počet objednávek, a to na 22,7 milionu. Průměrná hodnota objednávky činila 68 eur včetně DPH.
Skupina ve zprávě uvádí, že vedle samotného e-shopu se ve výsledcích stále více odráží technologie. Automatizace se během roku rozšířila například do Berlína, kde v srpnu začala fungovat robotická ramena pro vychystávání. Vídeň se v říjnu stala prvním místem na světě s automatizovanou expedicí postavenou na systému AutoStore. V maďarském Biatorbágyi pak vzniklo první automatizované e-grocery fulfillment centrum v zemi, uvádí Rohlík.
Celkem na vývoj automatizace a AI skupina zaúčtovala 16,5 milionu eur. Systémy například předpovídají poptávku, kontrolují kvalitu zboží pomocí počítačového vidění, řídí robotické vychystávání nebo v reálném čase upravují trasy řidičů. Skupina provozuje technologickou platformu Veloq, kterou také v průběhu loňska vyčlenila do samostatné firmy s nabídkou služeb dalším obchodníkům s potravinami.
Rohlik Group zároveň po konci finančního roku posílila financování. Akcionáři vložili dalších 50 milionů eur a Evropská investiční banka přislíbila Veloqu dalších 30 milionů eur.