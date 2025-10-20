Lupa.cz  »  Rohlík má prý ve Vídni nejinteligentnější sklad na světě

Rohlík má prý ve Vídni nejinteligentnější sklad na světě

Iva Brejlová
Dnes
Sklad Rohlíku ve Vídni Autor: Rohlik Group
Sklad Rohlíku ve Vídni

Rohlík uvedl ve Vídni do provozu nové distribuční centrum, které využívá pokročilé technologie umělé inteligence a robotizace. Dokáže připravit objednávky k rozvozu za 30 minut od jejich dokončení. Podle Rohlíku, technologické divize Veloq, která pod něj patří, a společnosti Autostore, jež na řešení také pracovala, jde o nejvyspělejší distribuční centrum řízené umělou inteligencí na světě.

Distribuční centrum ve Vídni zavádí systém expedice v reálném čase, který automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci. Trasy řídí umělá inteligence a vychystává se podle objemu.

„Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin,“ myslí si Tomáš Čupr, zakladatel a generální ředitel společnosti Rohlík Group.

Start firmy Veloq oznámil Čupr letos. Jejím polem jsou logistické a další e-commerce technologie, které běží na pozadí Rohlíku, ale nabízí je i dalším zájemcům. Jde o podobný tah, jako svého času udělal Amazon s vyčleněním interního cloudu Amazon Web Services veřejnosti. AWS dnes táhne ziskovost Amazonu a stejně tak Veloq by měl skupině Rohlík pomoci s finanční stránkou.

Platforma (díky Rohlíku) zajišťuje provoz potravinářského zboží na pěti evropských trzích a přislibuje tříhodinové doručení po kliknutí. Má ale globální ambice, v přípravě je podle vyjádření firmy rozšíření do Severní Ameriky a oba partneři jsou přesvědčeni, že vídeňský model lze rychle a ziskově replikovat i v dalších regionech.

„Vídeň je vzorem – a to jsme teprve na začátku. Nyní jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde," potvrzuje Richard McKenzie, generální ředitel společnosti Veloq.

