 »  Rozvážkový Wolt vstupuje do Brna, v části města doručí jídlo z 35 restaurací

David Slížek

Od loňského vstupu do Česka původem finský startup na rozvoz jídla z restaurací fungoval zatím jen v Praze. Teď Wolt míří do Brna, kde začne fungovat od 7. února. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Brno je pro Wolt 39. městem, kde své služby spouští. Objednávky tam bude rozvážet zatím z 35 restaurací. Patří mezi ně například Gỗ Brno, Pizza Punk, Veselá Vačice, Bistro Bastardo, Pastificio, Fabric urban house, Mlsná holka, SHŌYU, Forky's, nebo třeba restaurace sítí Subway a Bageterie Boulevard.

Zákazníci budou moci objednávat přes mobilní apikace pro Android či iOS i na webu služby. Jídla budou do 30 minut od objednání doručovat kurýři v autech, na kolech a na skútrech. Cena dovážky začíná na 39 Kč a na začátku bude Wolt doručovat do centra, Nových sadů, Veveří, Ponavy, části Králova pole a Štýřic.