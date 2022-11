RRTV: Radiožurnál mohl ohrozit vývoj dětí reportáží z Ukrajiny

Autor: Český rozhlas

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila Český rozhlas na porušení vysílacího zákona. Vyřešila tím posluchačskou stížnost na jednu z reportáží z Ukrajiny.





Veřejnoprávní médium podle usnesení regulátora pochybilo, když v neděli 18. září do dopoledního vysílání Radiožurnálu zařadilo reportáž o následcích ruského útoku na budovu v Charkově.





„Obsahovala velmi realistický popis toho, jak došlo ke smrti či zranění lidí v paláci oblastní správy a sídla parlamentu Charkovské oblasti na Ukrajině,“ konstatoval úřad.

V reportáži Martina Dorazína zazněla třeba zmínka o lidských pozůstatcích na zdi nebo o krvavých stopách po roztříštěných hlavách. Na webu Radiožurnálu tuto reportáž doprovází také fotogalerie. Rozhlas sám uvádí, že je reportáž pro silnější povahy. Ještě před odvysíláním se objevila na webu iRozhlas, ten prohlídku avizoval jako „drastickou“.

Reportáž takového charakteru by ale podle vysílací rady neměla být na programu v době od 6 do 22 hodin. V tomto časovém rozmezí se nemají vysílat pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých.

Upozorněním na porušení zákona věc končí. Rada pouze stanovila sedmidenní lhůtu k nápravě.