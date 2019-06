 »  RRTV: Stížnosti na pořady Jaromíra Soukupa loni tvořily podstatnou část agendy

Filip Rožánek

Mediální výbor sněmovny dnes projednal zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o stavu mediálního trhu v loňském roce. Mezi klíčové oblasti loňské agendy radních patřil monitoring předvolebního vysílání, vysoký počet stížností na soutěžní teleshoppingy a také nové formáty na TV Barrandov spojené s osobou Jaromíra Soukupa. Podle místopředsedy RRTV Václava Mencla dorazilo „obrovské množství stížností“ na pořady Duel, Aréna nebo Kauzy, a to jak od diváků, tak od osob, o nichž Jaromír Soukup mluvil, aniž by jim dal prostor k vyjádření.

Přesto ale loni pro televizi Barrandov nepadla žádná pokuta, ačkoliv radní opakovaně upozorňovali na porušování paragrafu o objektivitě a vyváženosti. „Pro mě je nevyváženost TV Barrandov naprosto šílená a do očí bijící, každý to vidíme. Pak se dočtu, že byla pouze upozorněna – a dělá si z nás srandu,“ podivil se poslanec Martin Kolovratník (ANO).

Důvodem postupu rady je znění zákona i existující judikatura. „Bez předchozího upozornění nemůžeme dávat pokutu. Když se něco takového stane poprvé, nemůžeme ji dát. Až když se to opakuje,“ vysvětlil místopředseda rady Mencl. „Jsme teď před fází dokazování další vlny stížností. A protože už došlo k opakování, máme nějaké precedenty, budeme se tím zabývat už v razantnější formě,“ avizovala další místopředsedkyně rady Jana Kasalová.

Judikát Nejvyššího správního soudu z roku 2012 říká, že pokutu je možné udělit tehdy, pokud je prohřešek téměř stejný s předchozím upozorněním. Reálně to ale podle radního Daniela Nováka prakticky není možné dodržet. Pokud by tedy rada udělila pokutu a provozovatel vysílání se bránil u soudu, nejspíš by ho s ohledem na existující judikát vyhrál. Novák zmínil, že by situaci vyřešila úprava vysílacího zákona, který by umožňoval sankcionovat „obdobné“ porušení zákona, nikoliv typově shodné.

Mediální výbor doporučil zprávu RRTV schválit. Rozhodovat o ní bude sněmovna.