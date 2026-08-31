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Rychlá síť u sv. Anny nebo antikolizní tramvaje. Stát spustil databázi dotovaných 5G projektů v ČR

Jan Sedlák
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5G vysílač O2 a CETINu Autor: Jan Sedlák
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Česká Broadband Competence Office (BCO) spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu připravila a publikovala databázi ukázkových projektů rozvoje aplikací v oblasti sítí 5G. V rámci jednoho místa si lze proklikat projekty podpořené z dotací, konkrétně z Národního plánu obnovy.

“Jednotlivé projekty byly dosud roztroušené v dokumentaci několika výzev, ve výročních zprávách a v komunikaci jednotlivých příjemců. Starosta, který chtěl vědět, jestli už někdo v Česku řešil totéž co on, neměl kam sáhnout. Databáze je odpovědí na tuto otázku,” shrnula BCO.

Databáze může sloužit jako inspirace. Je možné se podívat, co se v užití 5G sítí realizovalo a spojit se s lidmi, kteří mohou předat zkušenosti. Firmy mohou zjistit, jaké projekty prošly ověřením. K dispozici je i regionální, respektive krajské porovnání. Je možné použít filtr pro definování parametrů.

Například Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně plánuje rozjet privátní síť 5G a mít k dispozici kvalitní signál po celém areálu. Nasazuje jednotky rHUB a pRRU.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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