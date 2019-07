 »  Satelitáři píšou ČTÚ: Nepodléhejte tlaku nedočkavých žadatelů o kmitočty

Filip Rožánek

Česká asociace satelitních operátorů zveřejnila otevřený dopis (PDF) předsedovi Rady ČTÚ Jaromíru Novákovi. Vyzývá v něm, aby telekomunikační úřad nerozhodoval o změnách kmitočtových přídělů pro České Radiokomunikace a Digital Broadcasting dříve, než Evropská komise posoudí, jestli je to v souladu s evropskými pravidly.

Úřad dlouhodobě zastává stejné stanovisko, protože změna kmitočtových přídělů a jejich bezplatné prodloužení do konce roku 2030 byly dosud chápány jako součást kompenzace za vynucené opuštění pásma 700 MHz. Kdyby nečekal na Brusel, nejspíš by se dostal do křížku s evropskou legislativou.

Ministerstvo průmyslu se teď snaží úpravy kmitočtů interpretovat jen jako technické opatření. „Dovolujeme si vyjádřit naději, že ČTÚ nepodlehne tlaku některých nedočkavých žadatelů,“ píše v dopise Česká asociace satelitních operátorů. Ta v září 2016 kvůli státnímu postupu ve věci DVB-T2 podala stížnost právě k Evropské komisi.