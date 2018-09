 »  Satelitní operátor Flix TV končí, jeho české zákazníky obesílá s nabídkou Digi TV

Jan Brychta

Po dvou a půl letech končí své působení na českém a slovenském trhu satelitní operátor Flix TV. Na českém trhu se mu povedlo oslovit něco přes pět tisíc předplatitelů, na slovenském trhu jich ale bylo nejspíš výrazně méně. České zákazníky v současnosti obesílá s neveřejnou nabídkou satelitní Digi TV, ohledně slovenských zákazníků zatím podle informací DigiZone rozhodnutí nepadlo.

V případě uzavření smlouvy na dva roky by bývalí zákazníci Flixu měli od Digi dostat kompletní programovou nabídku, tzv. Maxi balík v ceně základního předplatného po dobu prvních tří měsíců. Protože Flix TV ohlásil ukončení svých služeb od poloviny listopadu, vyšla by zmíněná tříměsíční akce na období vánočních svátků.

Z hlediska hardwaru bude nutná návštěva technika od společnosti Digi a přeladění na jiný satelit. Instalace by ale měla být zdarma. Flix využíval družici Eutelsat 16A, Digi TV běží na Thoru 6 a Intelsatu 10–02. Rozdílné parametry příjmu by podle prvních ohlasů měly pro zákazníky Flixu znamenat po přechodu k Digi TV údajně lepší obrazovou kvalitu. V případě kvalitního internetového připojení by pak mohli předplatitelé využívat i OTT službu Digi2Go.