Asociace komerčních televizí podpořila vysílací radu ohledně evidence youtuberů

Autor: FreeStocks.org

Postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která vyzvala tvůrce internetových videí k zapsání do evidence, je v souladu s českým a evropským právem. Ve svém stanovisku to uvedla Asociace komerčních televizí (AKTV).





„V případě, že státní správa upozorní subjekty, které podléhají zákonné povinnosti, že je potřebné tuto povinnost plnit, a nabídne konzultace, se jedná o nadstandardní a ze strany státního orgánu o velmi vstřícný krok,“ podotkla asociace.

Podle soukromých televizí jsou influenceři sektor audiovizuálních služeb, který zásadním způsobem ovlivňuje velké množství spotřebitelů. V mnoha případech navíc cílí na nejmladší publikum a svou činnost vykonávají za úplatu v jakékoliv podobě.

„Při této činnosti velmi často dochází k propagaci výrobků a služeb ve formě, která je výslovně zakázaná tradičním poskytovatelům (televize/rozhlas), případě k propagaci výrobků a služeb, na které jsou veškeré reklamní aktivity tradičním médiím zapovězeny,“ upozorňuje asociace komerčních vysílatelů.

AKTV rovněž připomněla letošní tiskovou zprávu Evropské komise, že online influenceři zřídkakdy přiznávají, že to, co zveřejňují, je ve skutečnosti komerční obsah. Šetření ve spolupráci se spotřebitelskými úřady ukázalo, že ačkoli 97 procent influencerů zveřejňovalo sponzorovaný obsah, správně ho jako reklamu označovalo pouze 20 procent.

Ze 78 procent ověřených tvůrců obsahu, kteří vydávali obsah za účelem zisku, bylo pouze 36 procent evidovaných v obchodních rejstřících. V důsledku tohoto šetření bylo vytipováno 358 osob, jejichž činnost měla být dále prověřena. Vnitrostátní orgány dostaly za úkol je kontaktovat a požádají je o dodržování platných pravidel. Komise má výsledky kontroly analyzovat a případně přijme nezbytná donucovací opatření.

„Jak plyne nejen ze shora uvedeného, ale je i obecnou nutností plynoucí z faktické situace na audiovizuálním trhu, dohled nad dodržováním regulace reklamy je dalším nutným krokem, kterým je třeba se zabývat tak, jak to již dělají dozorové orgány i v jiných zemích Evropské unie. V některých případech tyto země pohlížejí na influencery dokonce přísněji než na tradiční média, příkladem může být úprava francouzská,“ podotkla AKTV.

Zájmy influencerů chce zastupovat nově vznikající Asociace digitálních tvůrců, která s postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nesouhlasí. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) mezitím připravil pozměňovací návrh, aby se poskytovatelé audiovizuálních služeb nemuseli aktivně hlásit do evidence. Rada by je do ní zapisovala na základě své činnosti. Změna je součástí mediální novely, jejíž druhé čtení sněmovna dokončila ve středu.