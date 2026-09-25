Šéf BBC připustil zrušení televizních kanálů i rozhlasových stanic

Britská BBC může při hledání úspor zrušit některé televizní kanály a rozhlasové stanice. Generální ředitel Matt Brittin to připustil v ukázce rozhovoru, který BBC odvysílá v neděli. O žádné konkrétní stanici zatím nemluvil.
„Žádnému pořadu ani kanálu nemůžeme zaručit, že tu bude navždy,“ uvedl Brittin. U každé služby chce porovnat náklady na klasické vysílání s tím, kolik lidí pořady sleduje přes internet. Některá může v tradičním vysílání oslovovat 100 tisíc lidí, zatímco přes iPlayer si ji pustí 500 tisíc lidí. Kvůli napjatým financím musí BBC některá rozhodnutí udělat dřív, než původně chtěla.
Deník Guardian spekuluje, že by z běžného televizního vysílání mohla znovu zmizet stanice BBC Three. Ta fungovala mezi lety 2016 a 2022 pouze na internetu. Rozhodnutí o jejím uzavření BBC neoznámila.
Část úspor už má konkrétní podobu. Ve Walesu BBC zruší 45 pracovních míst a ukončení výroby 20 hodin televizních pořadů. Končí také několik rozhlasových pořadů. Ve sportovní redakci BBC má být zrušeno dalších 36 pracovních míst, píše také Guardian. Ze zpravodajského kanálu BBC News zmizí některé sportovní relace. Britský odborový svaz novinářů prohlásil, že další omezování služeb může snížit podporu veřejnosti pro jejich financování.
BBC chce celkem ušetřit 500 milionů liber, v přepočtu asi 14 miliard korun, a zrušit 1800 až 2000 pracovních míst, jak jsme psali v dubnu. Brittin, který nastoupil do čela BBC v květnu, zároveň jedná o podobě budoucího financování. Výroční zpráva BBC za poslední účetní rok vykázala deficit 121 milionů liber a pokles počtu evidovaných televizních poplatníků o 539 tisíc. Výsledky jsme podrobně rozebrali v červencovém článku.