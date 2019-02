 »  Šéf Vodafonu: Zákazy Huawei by operátory vyšly příliš draho a znevýhodní Evropu

Jan Sedlák

Mobilní operátoři se až na výjimky typu British Telecom (BT) veřejně příliš k situaci kolem možných zákazů technologií od Huawei v 5G sítích příliš nevyjadřovali. Na letošním Mobile World Congressu v Barceloně nyní promluvit výkonný ředitel Vodafonu Nick Read.

„Pro operátory a zákazníky by bylo velmi, velmi drahé, kdyby firmy byly nuceny vyměnit zařízení od Huawei ve prospěch jeho konkurentů,“ uvedl Read na tiskové konferenci. Dle jeho slov by se také nasazení 5G v Evropě protáhlo asi o dva roky a narušila by se přirozená konkurence mezi Huawei, Ericssonem a Nokií.

Read je toho názoru, že by zákazy Huawei znevýhodnily Evropu a že je nyní třeba vést debaty s vládami a bezpečnostními složkami. „Je třeba mít debatu podloženou fakty,“ uvedl šéf jednoho z největších světových operátorů směrem k podezřením, že Huawei představuje bezpečnostní hrozbu.

Na letošní MWC přiletěla početná delegace ze Spojených států, která se snaží evropské subjekty přesvědčovat, že čínské technologie nemají nasazovat. Šéf Vodafonu k tomu uvedl, že se v Barceloně s americkými zástupci setkávat nebude.

