Senát zvolil do Rady České televize Tomáše Řeháka. Do rady se vrací

Novým členem Rady České televize se stal ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. V senátní volbě dostal 38 hlasů. Obsadil místo uvolněné po rezignaci Jiřího Padevěta, a čeká ho proto zkrácený mandát do 29. listopadu 2029.
Řehák už v televizní radě působil, jeho předchozí mandát skončil letos v březnu. Do nové volby ho navrhly Česká rada dětí a mládeže a organizace Junák – český skaut.
Městskou knihovnu v Praze vede 24 let. Instituce má podle jeho slov přibližně 500 zaměstnanců a půlmiliardový rozpočet. Při úterním veřejném slyšení v Senátu uvedl, že může radě nabídnout zkušenosti s řízením veřejných služeb a kontrolou hospodaření. „Roli Rady České televize nevnímám v zasahování do každodenního managementu televize ani v hledání dílčích pochybení za každou cenu. Vnímám ji v identifikaci zásadních rizik, v pokládání přesných otázek a vyžadování hodnověrných odpovědí,“ řekl.
Za hlavní úkoly rady v nadcházejícím období považuje dohled nad rozpočtem a dlouhodobými plány České televize. Případné změny financování by podle něj neměly oslabit nezávislost zpravodajství, regionální obsah, původní českou tvorbu, kulturu ani pořady pro děti a mládež.
Řehák se chce věnovat také nabídce pro mladé publikum. Česká televize by podle něj měla posílit obsah určený mladým lidem a hledat vhodné způsoby jeho šíření v digitálním prostředí. Současně zopakoval svůj dřívější názor, že veřejnoprávní televize nemá působit na TikToku, protože svou přítomností tuto platformu legitimizuje a nemůže na ní dostatečně ukázat podstatu veřejné služby.
Na uvolněné místo v Radě České televize kandidovalo pět zájemců. Někdejší ministr kultury Daniel Herman obdržel 11 hlasů, filmový producent Richard Němec sedm. Vysokoškolská pedagožka Alice Němcová Tejkalová a historik Jiří Rajlich získali shodně po pěti hlasech.