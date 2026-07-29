Lupa.cz

Senát zvolil do Rady České televize Tomáše Řeháka. Do rady se vrací

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Tomáš Řehák Autor: Senát Parlamentu ČR
Tomáš Řehák při veřejném slyšení v Senátu 28. července 2026
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Novým členem Rady České televize se stal ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. V senátní volbě dostal 38 hlasů. Obsadil místo uvolněné po rezignaci Jiřího Padevěta, a čeká ho proto zkrácený mandát do 29. listopadu 2029.

Řehák už v televizní radě působil, jeho předchozí mandát skončil letos v březnu. Do nové volby ho navrhly Česká rada dětí a mládeže a organizace Junák – český skaut.

Městskou knihovnu v Praze vede 24 let. Instituce má podle jeho slov přibližně 500 zaměstnanců a půlmiliardový rozpočet. Při úterním veřejném slyšení v Senátu uvedl, že může radě nabídnout zkušenosti s řízením veřejných služeb a kontrolou hospodaření. „Roli Rady České televize nevnímám v zasahování do každodenního managementu televize ani v hledání dílčích pochybení za každou cenu. Vnímám ji v identifikaci zásadních rizik, v pokládání přesných otázek a vyžadování hodnověrných odpovědí,“ řekl.

Za hlavní úkoly rady v nadcházejícím období považuje dohled nad rozpočtem a dlouhodobými plány České televize. Případné změny financování by podle něj neměly oslabit nezávislost zpravodajství, regionální obsah, původní českou tvorbu, kulturu ani pořady pro děti a mládež.

Řehák se chce věnovat také nabídce pro mladé publikum. Česká televize by podle něj měla posílit obsah určený mladým lidem a hledat vhodné způsoby jeho šíření v digitálním prostředí. Současně zopakoval svůj dřívější názor, že veřejnoprávní televize nemá působit na TikToku, protože svou přítomností tuto platformu legitimizuje a nemůže na ní dostatečně ukázat podstatu veřejné služby.

Na uvolněné místo v Radě České televize kandidovalo pět zájemců. Někdejší ministr kultury Daniel Herman obdržel 11 hlasů, filmový producent Richard Němec sedm. Vysokoškolská pedagožka Alice Němcová Tejkalová a historik Jiří Rajlich získali shodně po pěti hlasech.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Křišťálová Lupa 2026: Dejte nám své tipy na nejlepší internetové projekty!
NOMINOVAT
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).