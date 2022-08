Seznam.cz vyzývá k jednání o kolektivním správci, který má za média vybírat peníze od Googlu či Facebooku

Jak budou online vydavatelé v Česku od vyhledávačů, sociálních sítí či agregátorů inkasovat peníze za svůj obsah? O tom rozhodnou jednání, která v tuzemském parlamentu na podzim určí definitivní podobu novely autorského zákona.

Novela (sněmovní tisk 31) implementuje evropskou směrnici o autorském právu (2019/790), která dává vydavatelům právo požadovat za použití svých textů, obrázků či videí na internetu licenční poplatky (s výjimkou prostých odkazů či jen obecně definovaných „jednotlivých slov či velmi krátkých úryvků“).

Před projednáváním v Poslanecké sněmovně se vede boj zejména o to, jakým způsobem budou vydavatelé peníze od online platforem inkasovat. Návrh zákona počítá s tím, že by peníze měl vybírat kolektivní správce. Má jít přitom o tzv. rozšířenou kolektivní správu – organizace by tedy povinně zastupovala všechny online vydavatele, a kdo by její zastoupení nechtěl, musel by se z něj aktivně vyvázat (princip opt-out). Ve sněmovně už je předložen pozměňovací návrh, který má povinnou kolektivní správu změnit na dobrovolnou.

„Půjde o novou organizaci, která bude úzce spolupracovat zejména se Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR), které provozuje měření návštěvnosti nejen vydavatelského obsahu na českém internetu pod značkou NetMonitor. Jednání o vzniku nového subjektu se účastní také Unie vydavatelů a zástupci menších vydavatelů z Asociace online vydavatelů (AOV),“ píše na blogu Seznamu místopředseda výkonné rady SPIR Michal Feix.

Seznam se podle něj vyjednávání z pozice mediálního domu také účastní. Vyzývá k tomu, aby se zapojili i všechny relevantní vydavatelské subjekty, které publikují obsah online.

Disclaimer: Společnost Internet Info, vydavatel Lupy, má se společností Google uzavřenu smlouvu o platbách za obsah zveřejňovaný v rámci tzv. Google News Showcase.