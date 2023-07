Seznam představil nové vedení Borgisu

Autor: Seznam.cz

Do čela vydavatele deníku Právo a dodavatele obsahu pro weby Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz se od července postaví tříčlenné představenstvo ve složení Vladimír Dušánek, David Pírek a Petr Šabata.





Informovala o tom společnost Seznam.cz, která je novým majitelem společnosti Silky, jíž patří vydavatelství Borgis.





Tříčlenné představenstvo se vedení Borgisu ujalo 1. července. „Před dvaceti lety jsem pomohl domluvit spolupráci mezi Seznamem a Borgisem a jsem rád, že takovou dobu vydržela a vyvrcholila tímto spojením. Naším cílem bude vrátit vydavatelství zpět do zisku po těžkém roce 2022, kdy se kvůli ekonomické situaci výrazně navýšily náklady. Soustředit se budeme hlavně na online část, která bude pro Borgis rozhodující,“ přibližuje aktuální kroky Vladimír Dušánek, který stále působí jako šéfredaktor serveru Novinky.cz.

Petr Šabata, zástupce šéfredaktora deníku Právo, doplňuje: „Borgis má nyní výbornou příležitost ještě zkvalitnit svůj redakční tým a nabízet atraktivní obsah pro stávající i nové uživatele a čtenáře.“ Šabata v minulosti působil jako šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, deníků MF Dnes, Hospodářské noviny, slovenské Pravdy a jako zástupce šéfredaktorky SME. Pro tato média psal i komentáře a analýzy.

„Začleněním společnosti Borgis do skupiny Seznam.cz jsme získali silného partnera a tato synergie nám do budoucna umožní růst a posílit pozici našeho produktového portfolia na mediálním trhu,“ uzavírá za nové vedení David Pírek, který v Borgisu pracuje již více než 25 let na technických pozicích a jeho kompetencí je agenda týkající se provozu, výroby a technologického zázemí společnosti.

Seznam.cz získává téměř 93 % akcií Borgisu, zbylé podíly vlastní minoritní akcionáři. „Jsem rád, že máme vlastníka, který dává záruku, že se redakce bude těšit jako dosud plné samostatnosti,“ říká k rozhodnutí ÚOHS Zdeněk Porybný, dosavadní majitel vydavatelství Borgis a šéfredaktor deníku Právo.