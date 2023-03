Seznamy držitelů datovek vyžadují podle Ivana Bartoše změnu zákona

Autor: Úřad vlády ČR

Problematické seznamy držitelů datových schránek už začínají řešit partneři vládní koalice. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) na Twitteru slíbil rychlou nápravu. Do konce dubna chce novelou zákona změnit rozsah zveřejňovaných údajů jak u živnostníků, tak u nepodnikajících fyzických osob.





Veřejně dostupné adresy v seznamu datovek jsou problém! Co uděláme? Do konce dubna předložíme novelu zákona a navrhneme, aby bylo u podnikatelů zveřejněno pouze IČO, u fyzických osob obec a datum narození. Cokoliv navíc musí uživatel datovky vědomě povolit. Soukromí má přednost! — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) March 26, 2023

Takový návrh by však vedl k tomu, že k dříve publikovaným údajům navíc nově přibyde u fyzických osob i datum narození. To v seznamech dosud není. Každý, kdo by si stáhl aktualizovaný seznam držitelů před novelizací zákona, by tak mohl k již získaným údajům přes identifikátor datové schránky přiřadit dále i datum narození držitele a paradoxně získat komplexnější rozsah osobních údajů, než měl k dispozici doposud.





Na ohrožení soukromí majitelů datových schránek jako první upozornila Lupa v rámci seriálu Jak na datovku. Zatímco u nepodnikatelů lze v nastavení datovky publikování údajů do veřejného seznamu ve formátu otevřených dat odstranit, u živnostníků to možné není. Stejné údaje sice lze zjistit z jiných veřejných rejstříků (registr živnostenského podnikání, obchodní rejstřík, ARES a další), nikde však ne za všechny podnikatelské subjekty najednou. Z žádného jiného zdroje tak nelze tyto údaje získat o všech podnikatelích takřka na jediné kliknutí.

Na kauzu minulý týden zaregoval i Úřad pro ochranu osobních údajů. Od ministerstva vnitra si zatím vyžádal podklady o způsobu a rozsahu zveřejnění osobních dat a ověřuje, „zda byly při zveřejnění dodrženy zásady zpracování a ochrany osobních údajů stanovené obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména podmínky přiměřenosti a minimalizace.“

Bartošovo zhodnocení stávajícího rozsahu publikovaných údajů jako problematické a s tím související nutnost změny zákona vyvolává otázky stran zveřejnění osobních údajů v dalších registrech spravovaných státem.

Jsem zvědav na důvodovku, protože to logicky otevře debatu o rozsahu veřejných informaci v RŽP, na https://t.co/A71HaFPJAw, v ARESu, CEDRu...https://t.co/0ycDiBfLCi https://t.co/ReQgmScubO — Jan Cibulka (@jancibulka) March 26, 2023

Jestliže by adresa sídla u živnostníků a trvalého pobytu u nepodnikatelů měla novelou zákona jako problematická zmizet ze seznamu držitelů datových schránek, potom lze předpokládat, že podobným posouzením nezbytnosti projdou tyto údaje i v případě všech ostatních veřejných rejstříků.