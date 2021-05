SFG Michala Dědka investuje miliony do agregátoru pro stavaře Buildiro

Realitní a finanční skupina SFG Holding, kterou vlastní investor Michal Dědek, se účastní investice do londýnského startupu Buildiro. Ten funguje jako agregátor a vyhledávač stavebních materiálů pro profesionály, a stojí za ním Lukáš Polach. Dědek za investici v řádu vyšších jednotek milionů korun získá několikaprocentní podíl ve firmě. Startup si od investice slibuje pomoct se škálovatelností produktu a dosažením tzv. break even bodu, tedy stavu, kdy firmě nevzniká zisk ani ztráta.

„Počítáme, že do zmiňovaného bodu se dostaneme už za první čtvrtletí roku 2022, protože se nám i díky investici podařilo zmrazit náklady a zaznamenat vyšší počet návštěv na webu,“ potvrzuje Polach.

Firma chystá zavést nový byznys model, který stavařům umožní vyhledávat materiál podobně jako třeba letenky v agregátorech. „Systém bude rovnou přesměrovávat z vyhledaného produktu na stránky e-shopu nebo dodavatele, kde pak zákazník provede nákup přímo u partnera. To je změna oproti původní verzi, kde si zákazník nakoupil sice vše na jednom webu Buildiro, ale tento model byl pro svou náročnost z hlediska nákladů neudržitelný,“ říká Polach.

Díky této změně už Buildiro nebude muset navyšovat kapacity zákaznického servisu a B2B sales. Polach si od změny slibuje také větší možnost investovat do vývoje produktu a urychlení růstu. Firma pomýšlí i na expanzi do dalších zemích, mimo jiné do České republiky. „Už v roce 2019, kdy jsme se službou šli poprvé do médií, nás kontaktovala řada tuzemských stavebnin a dodavatelů stavebního materiálu, kteří by měli o Buildiro velký zájem i v Česku. Prvním trhem, který po Velké Británii otevřeme, bude tedy právě Česká republika,“ dodává zakladatel firmy.

Vedle agregace nabídek stavebního materiálu Buildiro letos nabídne stavařům další služby, jako třeba online nástroje na tvorbu rozpočtů a fakturace. "Ve startupu vidím obrovský potenciál díky jeho schopnému zakladateli a nově upravenému obchodnímu modelu, který je příslibem uzavírání dalších zajímavých obchodních partnerství. Počítáme, že se Buildiro díky stále se rozšiřující nabídce brzy stane číslem jedna ve svém oboru nejen v Británii, ale i dalších zemích EU, potažmo jiných anglicky hovořících oblastech, např. v USA, Austrálii, na Novém Zélandu,“ říká k investici Dědek.