Signál na české železnici konečně bez výpadků. Operátor hlásí posun na důležitých tratích

Tuzemští operátoři pokračují v pokrývání železničních tratí bezdrátovým mobilním signálem. Jak jsme na Lupě psali v létě, postupně se má kvalitní a hlasová konektivita dostat na všechny hlavní tahy. Vodafone nyní dokončuje projekty na trase Praha – Česká Třebová – Ostrava s odbočkou na Brno. Zde doposud byl signál omezený, případně chyběl úplně.
“Mezi nově pokryté lokality v rámci bílých míst patří Komárov a Prstná. Nové pokrytí vzniklo také v lokalitách Borky, Letoplast, Pustějov, Zámrsk, Milčice a Tatce (Klučov), Choceň, Třebovice, Banín a Lipník nad Bečvou. Rozvoj mobilní infrastruktury v těchto místech výrazně přispívá k lepší dostupnosti hlasových i datových služeb pro místní obyvatelstvo a návštěvníky a návštěvnice na dopravních trasách,” informoval operátor.
Vodafone na aktivitě pracuje se společností Vantage Towers, což je podnik vyčleněný z tohoto operátora specializovaný na provoz pasivní infrastruktury, tedy například stožárů a dalšího vybavení (T-Mobile podobně vyčlenil T-Mobile Infra).
Aktuálně vybudované vysílače byly vybudovány za účasti obcí. Byly uvolněny i dotace, a to skrze Národní plán obnovy. Infrastruktura bude k dispozici i dalším operátorům.
“Projekty pokrytí železničních koridorů si vyžádaly složitější akviziční zajištění a komplikovanější řešení přípojek elektrické energie kvůli delším vzdálenostem základnových stanic od přípojných míst,” doplnil Vodafone.
Operátoři mají do roku 2031 vybudovat 158 lokalit podél železnic. Kromě aktuální akce Vodafonu se začalo například s tunelem pod Vítkovem nebo Krasíkovským tunelem: