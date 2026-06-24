V českých vlacích konečně budete mít rychlý internet a zavoláte si. Podívejte se do prvního tunelu se signálem

Čtyři hlavní železniční koridory v České republice by se v dohledné době měly dočkat kvalitního pokrytí mobilním signálem 5G, díky čemuž už by neměly být tak časté výpadky hovorů, pomalá data či úplně hluchá místa. Konsorcium operátorů a několika státních organizací a úřadů už začalo s budováním infrastruktury.
Pokrytí vlakových cest signálem má být v souladu s prioritami vlády. Předseda správní rady Správy železnic Martin Kolovratník slíbil, že do konce volebního období bude většina koridorů pokrytých. Reálně jde o čtyři stěžejní trasy: Praha – Cheb, Praha – České Budějovice, Praha – Děčín a Přerov – Břeclav. Celkově jde o 158 lokalit (vysílačů), které by měly být osazeny technikou do roku 2031.
Tři mobilní operátoři společně se Správou železnic už začali se zlepšováním signálu na trase Praha – Česká Třebová – Brno a Ostrava. Ukázkovými instalacemi jsou pražský tunel pod Vítkovem (1,365 kilometru) a Krasíkovský tunel (1,098 kilometru) mezi Pardubicemi a Olomoucí.
Do těchto tunelů byly instalovány takzvané vyzařovací kabely, které jsou umístěny po celé délce staveb, a to tak, aby svítily signál zhruba v úrovni oken projíždějících vlaků. Tyto kabely slouží k vysílání mobilního signálu namísto tradičních antén známých ze střech nebo stožárů. Vyzařovací kabel zvládá šířit frekvence, kterými operátoři běžné disponují, jde o 700 až 3 800 MHz. V podstatě stejný systém se používá v tunelech pražského metra. Na kabel se můžete podívat v naší galerii:
Vydali jsme se nahlédnout na okraj tunelu na Vítkově. Jak taková instalace vypadá, se opět můžete podívat v galerii. Kabely jsou běžně viditelné. Na okrajích tunelů jsou ještě takzvané handovery (antény ve tvaru trojúhelníku), které se starají o to, že uživatelé mají signál i v krátké době, kdy vlak vyjíždí z tunelu a mobily začnou chytat signál z běžných vysílačů místo z vyzařovacích kabelů.
Tyto kabely všichni tři operátoři, tedy T-Mobile, O2 a Vodafone, sdílejí. Vedle tunelu na Vítkově je pak umístěna klec s další technikou, včetně baseband jednotek. Ty už si operátoři umisťují dle svého a připojují je do jádra svých vlastních sítí. Podobně postupují i na dalších místech.
Konektivitu k Vítkovu zajišťuje optický kabel. Na fotografii níže můžete vidět, že pro jeho instalaci bylo nutné na krátkou dobu rozkopat chodník na Žižkově na křižovatce u ulice Husitská. Operátoři museli i pro takto malou operaci složitě shánět stavební povolení, což ilustruje, jak je kvůli byrokracii mnohdy složité v Česku stavět jak mobilní, tak optické sítě.
Klec s baseband jednotkami má pro jistotu instalované antény pro mikrovlnné spoje, které mohou v případě potřeby dodat konektivitu místo optiky.
Akce s Vítkovem a Krasíkovem vyšla na téměř 73 milionů korun. Skoro 70 milionů šlo z evropských dotací vypsaných v rámci Národního plánu obnovy. Výstavba probíhala od loňského března a tunely dostaly signál letos v červnu. Další fází má být zavedení signálu mezi Prahou a Českou Třebovou do roku 2027.
Vedle výstavby vysílačů v okolí kolejí se dělají také úpravy ve vlakových soupravách. Dopravci, opět mnohdy za využití dotací z Národního plánu obnovy, instalují opakovače signálu (technologie na střeše, která převezme mobilní signál a „převede“ ho do vagonů) a nová, laserem upravená okenní skla, která lépe propouštějí signál. Tím se obchází efekt tzv. Faradayovy klece. I díky zapojení ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu se takto podařilo modernizovat přes 380 vozů.
Operátoři v koordinaci se Správou železnic řeší instalaci pasivní i aktivní infrastruktury. Miroslav Bula (viceprezident pro technologie ve Vodafonu) a Jan Hruška (technologický ředitel O2) řekli Lupě, že by něco takového bez úzkého zapojení železničářů a úřadů nebylo možné. Musí totiž řešit bezpečnostní a další regulace a specifika týkající se vlakové dopravy. Na ministerstvu průmyslu také vznikla 5G Aliance, kde se řeší koordinace více subjektů. Do akce s tunely se zapojila i společnost AŽD, jejíž technici pracovali po nocích během krátkých výluk dopravy.
Probíhající výstavba infrastruktury pro 5G je také přípravou pro zavedení železničního komunikačního standardu FRMCS, který na tratích s bezpečnostním systémem ETCS nahradí aktuálně používanou zastaralou technologii GSM-R.
V Česku probíhají i další pokusy, jak do vlaků dostat rychlý internet. České dráhy jako jedny z prvních na světě testují satelitní připojení Starlink. Instalace Starlinku na vlacích InterPanter vypadá takto.
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