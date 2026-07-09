Skenování zpráv uživatelů prošlo v Evropském parlamentu. Většina čekých europoslanců byla pro

Pro mnohé černý scénář se naplnil a takzvaný Chat Control 1.0 bude v Evropské unii platit. Evropský parlament dnes o tomto tématu hlasoval. Většina poslanců byla proti (314 proti, 276 pro a 17 nehlasovalo), ale byla potřeba absolutní většina 361 hlasů. Technologické společnosti nyní získají možnost skenovat privátní zprávy uživatelů.
Většina českých europoslanců byla pro zavedení Chat Control 1.0, pro konkrétně hlasovalo 16 z 21 zástupců Česka. Jak jsme informovali, téma podpořily zástupci stran Starostové, TOP 09, KDU-ČSL nebo částečně ODS. Naopak proti byli zástupci komunistů, SPD nebo Pirátů.
Chat Control 1.0 už jednou zmizel ze scény, když jej europoslanci v březnu letošního roku odmítli. Výjimka, která umožňovala skenovat osobní komunikaci, vypršela třetího dubna. Jenže Rada Evropské unie následně přijala původní návrh Evropské komise a spustila takzvané druhé čtení. Europoslanci následně schválili opětovné projednání výjimky v rámci takzvaného naléhavého postupu. Téma se tak podařilo protlačit diskutabilním způsobem.