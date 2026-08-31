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Skoro dva tisíce zanedbaných lokalit v Česku se dočká vysokorychlostního internetu

Jan Sedlák
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Pripojeni - optika - 25G PON - Vodafone Autor: David Slížek, Internet Info
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Evropské dotace mají dostat internet v rozumné kvalitě do poměrně velkého množství lokalit v České republice. Tuzemská Broadband Competence Office (BCO) spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu informovala, že je v přípravě skoro 1 700 lokalit.

“V téměř 1 700 lokalitách po celé České republice se připravuje výstavba nebo modernizace internetových sítí podpořená Evropskou unií, konkrétně z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Cílem je přivést rychlé a spolehlivé internetové připojení především do míst, kde by se jeho výstavba bez veřejné podpory provozovatelům nevyplatila,” shrnula BCO.

Část projektů je ve fázi před startem výstavby, další jsou v přípravě. Všechny dotované aktivity musí být dokončeny nejpozději do třicátého června roku 2029.

V rámci OP TAK byla vypsána výzva Vysokorychlostní internet, celková částka byla navýšena na 5,5 miliardy korun.

T-Mobile už oznámil, že díky dotacím začne pokrývat takzvaná bílá místa. Investice bude činit 1,325 miliardy korun. Dotace v rámci jiných aktivit míří také na pokrývání Česka mobilním signálem 5G.

Vláda také v loňském roce schválila Akční plán 3.0, který má zjednodušit výstavbu optických sítí a zlepšit koordinaci subjektů.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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