Skoro dva tisíce zanedbaných lokalit v Česku se dočká vysokorychlostního internetu

Evropské dotace mají dostat internet v rozumné kvalitě do poměrně velkého množství lokalit v České republice. Tuzemská Broadband Competence Office (BCO) spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu informovala, že je v přípravě skoro 1 700 lokalit.
“V téměř 1 700 lokalitách po celé České republice se připravuje výstavba nebo modernizace internetových sítí podpořená Evropskou unií, konkrétně z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Cílem je přivést rychlé a spolehlivé internetové připojení především do míst, kde by se jeho výstavba bez veřejné podpory provozovatelům nevyplatila,” shrnula BCO.
Část projektů je ve fázi před startem výstavby, další jsou v přípravě. Všechny dotované aktivity musí být dokončeny nejpozději do třicátého června roku 2029.
V rámci OP TAK byla vypsána výzva Vysokorychlostní internet, celková částka byla navýšena na 5,5 miliardy korun.
T-Mobile už oznámil, že díky dotacím začne pokrývat takzvaná bílá místa. Investice bude činit 1,325 miliardy korun. Dotace v rámci jiných aktivit míří také na pokrývání Česka mobilním signálem 5G.
Vláda také v loňském roce schválila Akční plán 3.0, který má zjednodušit výstavbu optických sítí a zlepšit koordinaci subjektů.