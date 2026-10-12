Skylink se 22. října přejmenuje na Canal+, přidá čtyři stanice

Satelitní a internetová televize Skylink se v Česku i na Slovensku od 22. října přejmenuje na značku Canal+. Ve stejný den spustí čtyři nové televizní stanice. Zákazníci získají také přístup ke streamovací aplikaci Canal+.
Podle provozovatele změna názvu neovlivní fungování stávajících služeb a dosavadní předplatné bude pokračovat. Nové stanice mají zákazníci Skylinku získat automaticky jako součást programové nabídky. Podrobnosti společnost představí v pondělí 19. října. V nynějším oznámení zatím neupřesnila zařazení nových kanálů do jednotlivých balíčků ani cenové podmínky.
Hlavní stanice nazvaná Canal+ nabídne původní tvorbu, zahraniční filmy, sportovní přenosy a české i slovenské filmové premiéry. Canal+ Drama se zaměří na dramatické a romantické příběhy. Canal+ Crime bude vysílat kriminální tvorbu a Canal+ Classics filmovou klasiku.
V nabídce zůstane také Canal+ Action, pro který společnost avizuje další akční a hollywoodské filmy. Sportovní stanice Canal+ Sport budou dál vysílat anglickou fotbalovou Premier League, ženskou Barclays Women’s Super League, turnaje Ženské tenisové asociace (WTA), padel a ragby.
Skylink je součástí francouzské mediální skupiny Canal+ od roku 2019, kdy skupina převzala jeho tehdejšího vlastníka M7 Group. Ten značku Skylink koupil v roce 2011. Říjnová změna tak sjednotí označení české a slovenské služby se značkou jejího vlastníka.