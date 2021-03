SledováníTV na začátku dubna zdarma zpřístupní stanice z rodiny FilmBox

Internetová televizní platforma SledováníTV zpřístupní zdarma od 1. do 7. dubna 2021 celkem 14 stanic. „Zákazníci se mohou těšit na 6 filmových kanálů FilmBox, FilmBox Family, FilmBox Extra HD, FilmBox Premium, FilmBox Plus, FilmBox Arthouse, sportovní kanály Fast&funBox a FightBox, dokumentární DocuBox, lifestylový kanál FashionBox, hudební 360TuneBox a erotické kanály Erox a Eroxxx,“ uvedla firma. Tuto nabídku doplní ještě filmový kanál AMC, který bude k dispozici všem zákazníkům zdarma až do konce dubna.

Část zákazníků může vidět zdarma rovněž stanici Love Nature. Tu jim platforma zpřístupnila jako omluvu za zhruba hodinu a půl dlouhý technický výpadek, který se projevil v úterý 23. března večer. Jeho příčinou byla hardwarová porucha na prvcích kriticky důležitých pro fungování služby. „Abychom podobným problémům do budoucna předešli, rozhodli jsme se posílit hardwarové vybavení naší sítě,“ sdělil provozovatel.

Aplikace SledováníTV podporuje chytré televizory od výrobců Samsung, LG, Panasonic, Hisense a Vestel (např. Toshiba, JVC, Sencor). Funguje dále v televizích a set-top boxech se systémem AndroidTV (např. Sony, Philips, Sharp, Thompson) od jakéhokoliv výrobce a novinkou je aplikace pro Amazon Fire TV Stick. Podporován je i Chromecast a Apple TV, další alternativou je sledování na počítači v prohlížeči a také na mobilech a tabletech se systémem iOS a Android. Portfolio doplňuje aplikace pro chytré hodinky Apple Watch, ve které lze listovat v TV programu nebo poslouchat rádia.