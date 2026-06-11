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SledováníTV zrychlí streamy z fotbalového MS, zápasy dá přímo na úvodní obrazovku

Filip Rožánek
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Aztécký stadion v Mexico City Autor: ProtoplasmaKid via Wikimedia Commons, podle licence: CC-BY
Aztécký stadion v Mexiku, kde začne Mistrovství světa ve fotbale mužů 2026

Placená televizní služba SledováníTV nasadí během mistrovství světa ve fotbale 2026 přenosy s nízkou latencí na kanálech ČT sport, Nova a Nova Action. Znamená to kratší zpoždění internetového vysílání proti reálnému dění na stadionu.

Rychlé streamy se mají na podporovaných zařízeních zapínat automaticky. Diváci je budou moci vypnout v nastavení, pokud jim režim nebude vyhovovat například kvůli kvalitě internetového připojení. Technologie pracuje s kratším bufferem, zpoždění přenosu by mělo klesnout na několik sekund.

Služba SledováníTV už podobný režim použila při hokejovém šampionátu. Pro fotbalové mistrovství světa nasazuje vylepšenou verzi.

Služba zároveň připravila samostatný přehled zápasů na domovské obrazovce televizních aplikací a ve webovém rozhraní, aby diváci nemuseli hledat přenosy v klasickém televizním programu.

Televizní práva na letošní šampionát si rozdělily Česká televize a Nova. Veřejnoprávní stanice odvysílá utkání na ČT sport. Hlavním kanálem Novy pro turnaj je Nova Action, vybrané zápasy se mají objevit také na hlavní Nově.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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