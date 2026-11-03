Slovenská senzace, která měla položit Nvidii a Intel, krachuje. Má velké dluhy a je v konkurzu

Za příběhem údajně revolučního slovenského čipu Prodigy od společnosti Tachyum se zřejmě zavírá voda. Slovenská entita na sebe podala návrh na konkurzní řízení, které krátce na to bylo zahájeno. Mateřská společnost na Kajmanských ostrovech je pod soudním dohledem, správce bude řešit prodej majetku.
Tachyum se v problémech potácí už dlouho. Například zaměstnancům české pobočky dlužila za mzdy, ti na ní podali návrh na insolvenci. Pobočka byla později zrušena, dluhy byly uhrazeny. Na Slovensku podnik dluží na odvodech státu, celkem to dělá skoro 150 tisíc eur.
Slovenské “eseróčko” mělo v roce 2025 ztrátu téměř čtyři miliony eur a měla záporní vlastní kapitál 17,6 milionu eur.
Firma v minulosti oznámila, že získala velkou investici. S nějakou dobu nezveřejněným investorem vedla spory, protože peníze nedodal. Zakladatel a ředitel Tachya Radoslav Danilák měl podle dokumentů o nucené likvidaci vyhrožovat svými kontakty na Trumpa juniora.
Čip Prodigy nikdy nebyl doručen, sliby trvaly několik let. Mělo jít o univerzální procesor schopný konkurovat Nvidii, AMD i Intelu, a to za údajně násobného výkonu s výrazně nižší spotřebou. Specifikace se neustále měnily a jediné, co bylo k vidění, byl FPGA prototyp a řada dokumentů. S Danilákem na Lupě máme historický rozhovor.
Tachyum v létě alespoň zveřejnila dokumenty k instrukční sadě čipu. Danilák by se možná v budoucnu k technologii chtěl vrátit, bude ale nutné počkat na výsledky aktuálních insolvenčních procesů.