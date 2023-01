Přátelé neexistují, jen zájmy. Za odklady revolučního slovenského procesoru údajně stojí konkurence

Asi dvacet minut jízdy Uberem z centra Las Vegas se nachází kancelářská budova obklopená palmami a na americké poměry nijak velkým parkovištěm. Sídlo zde má několik firem, z nichž velká část využívá především sdílenou recepci a zasedací místnost. Jednou z nich je slovensko-americký startup Tachyum, který už několik let slibuje vydat údajně revoluční univerzální procesor Prodigy. Zápasí ale s odklady a soudním sporem. Zakladatel a výkonný ředitel Tachya Radislav Danilák nicméně během návštěvy Lupy vypadal přesvědčeně a sebejistě. Letos už by to snad dle jeho slov mělo vyjít.

Danilák sídlo své firmy přestěhoval z Kalifornie do Nevady. Sám bydlí v přírodě za Las Vegas a do pronajatých kanceláří dojíždí jen občas. Poměrně často se letecky vypravuje do Silicon Valley. Byť Tachyum už formálně působí na okraji nevadské pouště, inženýrům z kalifornského vývojového centra se sem životy přesouvat nechtělo.

Stěhování do značné míry souzní s Danilákovým politickým přemýšlením. Nelíbí se mu, jak se v Kalifornii na rozdíl od Nevady stále více reguluje, zvyšují daně či jak se tam daří demokratické straně. Sám je zaměřený mnohem více doprava a za opaskem nosí zbraň. Jako jeden z důvodů zmínil složitosti čipového byznysu, zájem špionů cizích mocností, ale také to, že kdyby mu v Nevadě nějací aktivisté chtěli zničit auto, mohl by zasáhnout.

Danilák ve Spojených státech žije řadu let. Udělal velkou kariéru ve firmách jako Nvidia, kde mimo jiné jako hlavní architekt pracoval na technologii nForce. Je držitelem několika polovodičových patentů a založil a prodal dva startupy. SandForce vyvíjel čipy pro SSD disky, které se objevily v MacBoocích od Applu. V roce došlo k prodeji do rukou LSI Corporation, a to za 377 milionů dolarů. Druhým startupem byla Skyera pracující na diskových řadičích. V roce 2014 přešla pod Western Digital.

Čekání na další várku peněz

S tímto renomé a penězi se slovenský podnikatel a technolog rozhodl vybudovat svůj největší projekt. Procesor Prodigy slibuje v určitých typech operací několikanásobně vyšší výkon než serverové čipy od Intelu a Nvidie, přičemž mají spotřebovávat mnohem méně energie. Společnost Tachyum, která má vedle lidí v Kalifornii také desítky lidí v Bratislavě a externí testery v Indii, prozatím od investorů včetně slovenské vlády vybrala 42 milionů dolarů. Procesor ale stále není na světě a zpoždění má několik let.





Letos v létě se ale zjevila žaloba, kterou Tachyum podala v Kalifornii vůči legendární společnosti Cadence. Tu nařkla ze sabotáže. Cadence dle smlouvy měla Tachyu dodat některé prvky integrovaných obvodů, třeba pro PCI Express. Ty dle žaloby nebyly schopné provozu. Jak jsme psali, Slováci argumentují údajným střetem zájmů vedení Cadence, bojkotem kvůli konkurenčnímu boji a tak dále. Ušlý zisk má činit 206 milionů dolarů. Hledání nových dodavatelů (Rambus a Alphawave) a integrace jejich IP pak vyšla na dalších 27 milionů dolarů.

Sídlo Tachyum v Nevadě Autor: Jan Sedlák

Danilák dnes mluví o tom, že letos uzavře nové investiční kolo, takzvané series C. To by už mělo stačit na to dostat Prodigy do masové produkce. Částka, jakou společnost na trhu shání, Danilák nekomentuje, podle informací Lupy by ale mělo jít alespoň o třicet milionů dolarů.

Peníze se měly vybrat už dříve, do situace ale promluvil zmiňovaný soudní spor. „Samozřejmě to mělo vliv. Investoři měli obavy. Spor vyvolal řadu otázek – zda máme kompetentní inženýry, zda výměnu technologií zvládneme a tak dále. Počkali jsme tedy, až otestujeme integraci technologie od nového dodavatele. S ním jsme také udělali veřejné prohlášení o partnerství. Pak jsme začali oslovovat nové investory,“ popisuje Danilák.

Do shánění peněz dle jeho slov v minulosti promluvil také covid: „Dělali jsme fundraising na Tchaj-wanu, v Hongkongu, Singapuru a dalších částech světa. Přišel covid a zrušili nám lety. Celý průmysl byl postižený odklady a zdrženími, stačí se například podívat na uvedení pamětí DDR5 na trh. Všichni seděli na penězích. Series B jsme nakonec udělali s evropskými investory. Pro series C jsme se opět vydali do světa.“

Přátelé neexistují, jen zájmy

Tachyum prohlašuje, že chystá revoluční procesor se skvělými provozními vlastnostmi. Působí tedy zvláštně, že se investoři nehrnou ve velkém a nepředhánějí se, kdo dá více peněz. I zde Danilák nabízí vlastní vysvětlení. Dle jeho slov existují řádově stovky fondů s rizikovým kapitálem (VC) a pouze desítky z nich investují do hardwaru, který považují za velmi rizikový s dlouhou dobou návratnosti. To je známá věc, dále je to zajímavější.

„Ohrožujeme některé velké firmy typu Intel. Podobné zkušenosti mám se svojí dřívější firmou Skyera, se kterou jsme ohrožovali velké storage hráče. Jedním z největších VC investorů v hardwaru je Intel. Historicky se připojuje do velkého množství hardwarových investic různých VC fondů. Investoři se při posuzování investic obrací na specialisty, aby jim pomohli s rozhodováním, zda investovat, či nikoliv. To znamená, že by se naše informace dostaly tam, kam nechceme. Existuje pouze málo hardwarových investorů. Informace o vás velmi jednoduše skončí u těch, kteří už investovali do vašich konkurentů,“ popisuje Danilák poněkud konspiračně.

Žaloba, kterou Tachyum podala na Cadence, má tento krvelačný přístup v byznysu potvrzovat. Subjekty na trhu si údajně aktivně škodí. „Je to běžná praxe. Můžete tomu říkat krvelačný, nebo pragmatický přístup, jde o zájmy. Přátelé neexistují, jsou jen zájmy,“ krčí rameny slovenský inženýr.

„Příkladů z praxe je hodně. Intel byl například pokutován Evropskou komisí za zneužívání svého postavení (miliarda eur v roce 2009, rozhodnutí ale nedávno zrušil soud – poznámka redakce). AMD v minulosti získávalo investory z oblasti real estate nebo z Japonska. Důvody jsou stejné – šel po nich Intel a AMD mu nechtělo dát informace. Myslíte si, že takové praktiky zmizely?“ dodal Danilák řečnicky.

Tape-out možná v dohledné době

Tachyum nepředkládá termín, kdy se pustí to výroby. Uvádí pouze, že čip bude produkován pomocí 5nm procesu u TSMC. Firma slibuje až 128 jader při frekvenci 5,7 GHz, kdy těchto 128 jader dosahuje menší velikosti než 40 jader od Intelu. Technický whitepaper celé architektury je k dispozici zde.

„Vyměnili jsme technologii Cadence za tu od nových dodavatelů. Máme hotový design, jsme ve fázi FPGA a tam ještě chvilku budeme. K tape-outu bychom se mohli přiblížit koncem druhého čtvrtletí roku 2023,“ odhadl Danilák.

Tachyum mezitím neustále vydává nové tiskové zprávy, kde se chlubí revolučními vlastnostmi procesoru, uzavřenými spoluprácemi a podobně. „Uznávám, že publikujeme více tiskových zpráv než jiné podobné firmy ve stejné fázi. Dostali jsme 15 milionů eur ve formě půjčky od slovenské vlády. Ta očekává, že budeme prezentovat progres.“

Tachyum mimo jiné prezentovala, že Slovensku dodá za 70 milionů eur superpočítač, který zvládne 128 exaflops pro trénování AI nebo půl exaflopu pro double precision. To by bylo jistě zajímavé – nedávno spuštěný evropský stroj Leonardo vyšel na 240 milionů eur a zvládá 250 petaflops u double precision a deset exaflops u AI. Web Živé.sk nicméně napsal, že slovenská vláda už je na pozoru a hledá další možnosti, protože kvůli neustálým odkladům je čerpání evropských peněz v ohrožení.

Federální a cloudový byznys

Tachyum rovněž podalo nabídku na superpočítač amerického ministerstva energetiky, které patří mezi velké odběratele a podporovatele moderních technologií.

„V mé předchozí firmě Skyera byla většina byznysu právě s federální vládou. Jsou to dobří early adopters,“ naznačuje Danilák. Zmiňuje jména jako NSA nebo DEA. Do detailu jít nechce, ale zřejmě se k této sféře částečně upíná i nyní. Svým poklepáním na zbraň za opaskem se snaží naznačit, že jde o citlivou věc. Nebo se udělat zajímavým.

Tachyum Prodigy každopádně necílí na klasické enterprise IT, ale spíše na privátní a veřejné cloudy a další podobné segmenty.

„Mezi prvními partnery jsou specifičtí hráči v oblasti financí. U nich máme několikanásobně lepší výkon na utracený dolar než konkurence. Jdeme do hry performance-per-dollar, což je dnes vzhledem k hledání redukce nákladů na provoz infrastruktury velmi důležité. Sázíme i na to, že když se jeden z velkých hráčů rozhodně nás nasadit, výhody pro něj díky našemu čipu budou tak velké, že konkurenti tohoto našeho zákazníka nebudou schopní konkurovat.“

Emulace nutná

Údajně obrovský výkon má pomoci překlenout i jednu zásadní nevýhodu Prodigy. Jde o novou architekturu, která bude za začátku mít velmi omezenou nativní podporu aplikací. Tachyum to řeší emulací skrze QEMU. Ta sebere část výkonu aplikace, ale hrubý výkon procesoru má být tak velký, že oproti konkurenci stále půjde o skok.

„Když nemáte software, je jedno, jak dobrý máte procesor. Zanikly například architektury jako Itanium nebo UltraSPARC. Něco se nám podařilo překlopit nativně, ale to nestačí. Když Amazon Web Services koupil firmu Annapurna Labs, aby díky ní do serverů nasadil ARM čipy Graviton, asi 18 měsíců mu trvalo zajistit jistou úroveň kompatibility. To si my jako startup nemůžeme dovolit. Museli jsme zvolit jiný přístup,“ vysvětluje Danilák.

„Když si koupíte macbook s procesory Apple Silicon (M1 a M2), některé aplikace běží nativně, ale řada z nich se překládá přes software Rosetta. I když ztratí dejme tomu dvacet procent výkonu, M1 a M2 jsou oproti procesorům od Intelu o tolik lepší, že i přes tuto ztrátu jsou výkonnější a úspornější. Takže my také jdeme cestou emulace, konkrétně přes QEMU. Ztrácíme třicet procent výkonu. Zkoušeli jsme třeba systém jednoho našeho zákazníka, který měl kombinaci Apache a vlastní databáze. Aplikace běží nativně a databáze pod QEMU. Takto emulované prostředí ztratí deset až dvacet procent výkonu. Ale výkon našeho čipu je tak vysoký, že se to vyplatí. Při nativním chodu jsme čtyřikrát rychlejší než Intel, s emulací třikrát. Stejně tak si tito zákazníci mohou v mezičase emulované aplikace přepsat do nativní podoby, aby získali ještě vyšší výkon,“ odhaluje Danilák své plány.

Tachyum pracuje na referenčním designu základní desky s partnerem v Silicon Valley. Následně chce produkci přesunout do Tchaj-wanu k výrobcům jako Pegatron, Quanta nebo Hon Hai (Foxconn), kteří budou moci na základě referenčního designu vybudovat levnější partnerské desky.

Probíhat mají také první zákaznické testy, o kterých údajně není možné mluvit. „Testují software využívající GCC a Linux. Jakmile budeme mít čipy k dispozici, chtějí dodávku objemů v hodnotě sto milionů dolarů. Zmiňovaní možní zákazníci často potřebují pouze limitovaný počet aplikací. Typicky jde o Linux, webserver, batch processing a jejich specifickou aplikaci,“ doplňuje Danilák.