Slovinci v referendu těsně odmítli zrušení televizních poplatků

Slovinští voliči těsnou většinou odmítli zrušení povinného poplatku pro veřejnoprávní rozhlas a televizi RTV Slovenija. Započtení hlasů ze zahraničí náskok odpůrců zrušení poplatku zvětšilo na 2899 hlasů. Referendum bylo pouze poradní a samo o sobě způsob financování vysílatele nemění.
Proti zrušení poplatku hlasovalo v době vydání článku 464 998 lidí, tedy 50,16 procenta účastníků, kteří odevzdali platný hlas. Pro jeho zrušení se vyslovilo 462 099 voličů, tedy 49,84 procenta. Vyplývá to z téměř kompletních údajů slovinské Státní volební komise (sečteno 99,98 %). Účast v hlasování z 11. října dosáhla 54,8 procenta.
Voliči odpovídali na otázku, zda se má zrušit povinné placení příspěvku na programy RTV Slovenija. Hlasovací lístek neříkal, odkud by veřejnoprávní instituce získávala peníze místo poplatků.
Jednu z alternativ předložil předseda parlamentu Zoran Stevanović. Jeho návrh počítal s nahrazením poplatků penězi ze státního rozpočtu. Tento záměr kritizovaly mezinárodní novinářské organizace, protože v něm chyběly záruky financování.
Generální ředitel Evropské vysílací unie (EBU) Noel Curran kvůli těsnému výsledku vyzval k debatě politiků, veřejnosti a vedení RTV Slovenija o tom, jaké služby má veřejnoprávní vysílatel poskytovat.
Slovinské domácnosti platí měsíční poplatek ve výši 14,02 eura, v přepočtu přibližně 340 korun. Financuje společnou instituci, která provozuje veřejnoprávní televizní i rozhlasové vysílání.