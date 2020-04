 »  Snižovat kvalitu videa nemá smysl a české sítě mají rezervy, říká šéf NIXu

Jan Sedlák

Vlivem viru COVID-19 a skutečnosti, že je velká část obyvatel doma, v průměru narostl datový tok v NIXu o 25 procent. Podle šéfa tohoto internetového uzlu Adama Goleckého je ale páteř zdravá a sítě mají rezervy.

„V pracovní době máme přibližně o 40 % vyšší toky, večerní špička vzrostla asi o 10 %. Celkově můžeme říci, že průměrně došlo k 25% nárůstu a máme i nový rekord, který dnes činí 1,3 Tbps,“ uvádí Golecký v dnešním rozhovoru pro Root.cz. „Toky se průběžně zvyšují, takže je jasné, že síť má stále ještě rezervy. Páteř je zdravá a funguje spolehlivě. Občas se objeví někdo, kdo si stěžuje na lokální problémy, ale ty se týkají spíše konkrétních oblastí, kde došlo k nebývalému nárůstu internetového provozu.“

Golecký také reaguje na to, zda dává smysl snižovat datové toky u videa, což se v případě řady služeb typu YouTube a Netflix děje. Vyzvaly k tomu i ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad, což jsme více rozebírali.

„Myslím si, že to smysl nemá. Všechny hlavní služby používají adaptivní protokoly, které samy vyhodnocují situaci a v případě nedostatečné kapacity linky zpomalí a tím přenosové pásmo uvolní. Nejspíše to bylo unáhlené rozhodnutí nebo pouze projev solidarity. V médiích se často objevovala informace, že to Evropská komise nejspíše udělala na žádost některých španělských firem, kde docházelo k výraznému přetěžování poslední míle. V našich podmínkách, s informacemi, které máme, ale není třeba, aby do toho stát zasahoval. I poskytovatelé daných služeb mají zájem na tom, aby jejich služby fungovaly bez komplikací,“ uvádí k tématu Golecký s tím, že v případě videa je vidět nárůst například u Twitche.