Soud bude muset znovu rozhodovat o zákonnosti antimonopolního zásahu v Seznam.cz

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který loni označil předloňskou neohlášenou kontrolu antimonopolního úřadu v sídle Seznam.cz za nezákonnou. Vyhověl tak kasační stížnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a vrátil případ krajskému soudu k novému projednání (jde o verdikt 2 As 114/2025 – 81).
Podle NSS krajský soud chyboval, když – zjednodušeně řečeno – neposuzoval žalobu Seznamu čistě na základě toho, na co si firma stěžovala, ale na základě vlastní interpretace. Zatímco Seznam.sz si podle NSS v žalobě stěžoval na to, že ÚOHS neměl před tzv. místním šetřením dostatečně důvodné podezření na možné protisoutěžní jednání firmy a neměl tak při razii co ověřovat. Podle Seznamu tak šetření bylo spíš „rybářskou výpravou“, která měla získat možné indicie k usvědčení firmy.
Krajský soud podle NSS naopak „… považoval místní šetření za nezákonné primárně proto, že stěžovatel měl naopak indicií (konkrétních zjištění) již tolik, že nebylo důvodu setrvávat v režimu předběžného šetření (které nemá sloužit k obstarání důkazů již jednoznačně prokazujících vinu soutěžitele) a neměl v jeho rámci provést místní šetření, nýbrž měl zahájit správní řízení.“ Tím měl podle NSS vybočit z mezí, které mu stanovila žaloba.
Z verdiktu NSS lze vyčíst i některé dosud neznámé detaily ohledně podstaty šetření ÚOHS. Až dosud například nebylo jasné, čeho konkrétně se podezření ÚOHS týká. Úřad mluvil jen obecně o možné zneužití dominantního postavení. Deník N předloni s odkazem na své zdroje napsal, že se úřad zabývá vyhledávačem Seznamu. Tato informace už tehdy vypadala nepravděpodobně, protože Seznam na českém trhu vyhledávání dominantní není. Současný verdikt NSS tyto pochybnosti potvrzuje, cistuje totiž ze závěrů krajského soudu, ze kterých vyplývá, že podstatou šetření je nejspíš služba Newsfeed na hlavní stránce Seznam.cz.
ÚOHS podle verdiktu už před předloňskou razií „… dospěl k závěru (‚důvodnému podezření‘), že žalobkyně [Seznam.cz – pozn. redakce] při poskytování služby Seznam Newsfeed uplatňuje bez objektivně ospravedlnitelných důvodů praktiky, které znevýhodňují její konkurenty působící v oblasti poskytování online redakčního obsahu a/nebo v oblasti zajišťování a zprostředkování online reklamního obsahu, čímž jim ztěžuje vstup na trh/trhy a expanzi na něm/nich, a to třemi blíže vymezenými způsoby.“
Z rozsudku také vyplývá, že antimonopolní úřad začal Seznam vyšetřovat na základě podnětu od nejmenovaného stěžovatele. Seznam si totiž v rámci své žaloby stěžoval mimo jiné na to, že ÚOHS před šetřením „… neprověřil ani neověřil tvrzení v podnětu, nezabýval se osobou podatele podnětu, zaměřil se výlučně na vnímání žalobkyně ze strany jejích konkurentů, nezaprotokoloval jednání s podatelem podnětu – to vše podle žalobkyně oslabuje důkazní sílu indicií a podezření, které měl stěžovatel před místním šetřením.“
Případ se teď vrátí ke krajskému soudu, který bude při novém posuzování vázán verdiktem NSS.