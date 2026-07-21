Soud na dva týdny pozastavil převzetí Warner Bros. Discovery firmou Paramount

Americký federální soud dočasně zakázal dokončit spojení mediálních společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. O případném delším pozastavení transakce rozhodne po jednání naplánovaném na 3. srpna.
Soudkyně Araceli Martínez-Olguínová vydala předběžné opatření na 14 dnů. Firmy během této doby nesmějí převzetí uzavřít ani začít propojovat své provozy. Hodnota transakce dosahuje přibližně 110 miliard dolarů, tedy asi 2,3 bilionu korun.
O zásah požádalo 12 amerických států v čele s Kalifornií. Ve společné žalobě tvrdí, že spojení dvou z pěti největších hollywoodských studií podstatně omezí hospodářskou soutěž. Obávají se také vyšších cen, horších podmínek pro kina a menšího výběru pro diváky.
Soud se v této fázi zabýval především kinodistribucí celovečerních filmů. Spojená skupina by na tomto trhu podle předložených údajů získala podíl přibližně 27 procent. Soudkyně dospěla k závěru, že státy předložily přesvědčivé argumenty o možném omezení hospodářské soutěže. Předběžné opatření vytváří prostor k předložení dalších důkazů.
Paramount považuje vymezení trhu i tvrzení o škodlivých dopadech transakce za neopodstatněné. Společnost očekává, že další dokazování její stanovisko potvrdí. Americké ministerstvo spravedlnosti přitom už v červnu povolilo spojení obou firem, protože to podle něj nepoškodí hospodářskou soutěž, americké spotřebitele ani kinodistribuci.
Převzetí by pod jednoho vlastníka soustředilo studia Paramount Pictures a Warner Bros. Pictures, televizní stanice CBS, CNN, HBO, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central a další značky. Součástí skupiny by byly také streamovací služby HBO Max, Discovery+ a Paramount+.