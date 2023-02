SpaceX zakáže Ukrajincům používat Starlink pro ovládání dronů

SpaceX Elona Muska zakazuje na Ukrajině používat její satelitní síť pro vojenské účely k ovládání dronů. Je to prý v rozporu se smlouvou o poskytování služeb. Informuje o tom BBC. Na začátku války Ukrajina dostala tisíce antén Starlink, které zajišťují internetové spojení přes satelit a pomáhají lidem zůstat v kontaktu s okolním světem.

Starlink tvrdí, že Kyjev tuto techniku používá také k zaměřování ruských pozic pomocí bezpilotních letounů. „Technologie Starlink nikdy nebyla určena k vyzbrojování,“ uvedla prezidentka společnosti SpaceX Gwynne Shotwellová. Zdůraznila přitom, že zařízení bylo poskytnuto pro humanitární účely.

Bezpilotní letouny sehrály ve válce důležitou roli. Kyjev je používal k vyhledávání ruských jednotek, shazování bomb a k protiútoku proti Ruskem používaným dronům.

Shotwellová uvedla, že společnost už podnikla kroky „k omezení“ možností ukrajinských sil využívat Starlink útočným způsobem. Žádné podrobnosti k tomu ale neuvedla.

Elon Musk v říjnu naznačil, že si SpaceX nemůže dovolit pokračovat ve financování Starlinku na Ukrajině. Později ale svůj postoj změnil. Minulý týden se miliardář k tomuto tématu znovu na Twitteru vrátil a uznal, že jde o dilema.

SpaceX Starlink has become the connectivity backbone of Ukraine all the way up to the front lines. This is the damned if you do part.



However, we are not allowing Starlink to be used for long-range drone strikes. This is the damned if you don’t part.