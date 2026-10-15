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Stáhněte si zdarma českou náhradu Outlooku. Vznikla za tři dny pomocí umělé inteligence

Jan Sedlák
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Mailer Autor: Lupa.cz, Gemini
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V posledních dnech získávají na popularitě aplikace vytvořené pomocí umělé inteligence a AI agentů, které dokáží slušně suplovat tradiční nástroje jako Photoshop od Adobe, CAD a další. Rozjel se například ArtCraft, který klonuje několik takových appek. Teď je zde i zajímavý projekt z Česka. Jde o aplikaci Mailer, což je poštovní klient pro operační systém macOS.

Autorem Maileru je firma Rosette Design, za kterou stojí Jan Růžička a Tereza Vacková. Mailer je nativní aplikace s jádrem v jazyce Rust a šifrovanou databází s fulltextovým indexem. “Nemá vlastní servery, přes které by vaše pošta tekla, a nic neodešle, nesmaže ani nepřesune bez vás,” inzerují tvůrci. Součástí jsou podpis a šifrování PGP a další funkce. Appka je na GitHubu a je zdarma (zatím v beta verzi).

Mailer vznikl za pár dní s využití umělé inteligence Claude Opus 5.5. “Pro mě je prostě neuvěřitelný jak se ten model posunul z Opus 5. Neuvěřitelně chápe mé vize/nápady, je to dechberoucí jak zvládá pokročilé funkce UI/UX se všemi konsekvencemi,” popsal Růžička. Na síti X je k dispozici podrobnější popis toho, jak při vývoji Maileru za asistence Clauda postupoval.

AI rovněž pomohla oprášit legendárního českého správce souborů Salamander. Vývoj Tandem Commanderu jsme na Lupě nedávno popsali.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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