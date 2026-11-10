Startup, který má pomáhat s nedostatkem psychoterapeutů, si zajistil téměř 100 milionů. Hodlá s nimi nakupovat jiné firmy

Česká platforma Hedepy, která propojuje klienty s terapeuty, získala od investiční společnosti Orbit Capital téměř 100 milionů korun ve formě úvěrového financování. Peníze hodlá využít především na akvizice dalších firem v Evropě a mimo jiné také na AI nástroje.
Hedepy uvádí, že některé její trhy už dosáhly kladného provozního zisku EBITDA. Loni se její obrat dostal na 13 milionů eur. Firma působí v devíti evropských zemích a spolupracuje s více než 1 200 odborníky na duševní zdraví. Takzvaný venture debt jí má umožnit využít toho, že evropský trh péče o duševní zdraví tvoří řada menších lokálních poskytovatelů, jak jej firma popisuje. Loni už koupila polskou platformu HearMe zaměřenou na firemní péči o duševní zdraví.
Hedepy se soustředí jak na jednotlivce, tak na firmy. Podle jejích údajů její služby využívá přes 300 společností. Loni platforma podle svého vyjádření pro individuální i firemní klienty zprostředkovala přes 300 tisíc terapeutických sezení v celkové hodnotě přes 315 milionů korun. To představovalo meziroční nárůst o 78 procent. Do konce letošního roku chce překročit hranici jednoho milionu uskutečněných sezení od svého vzniku.
Připravované AI nástroje mají klientům pomáhat navazovat na témata z terapeutických sezení a pokračovat v práci mezi konzultacemi. Hedepy současně vyvíjí digitální prostředí pro terapeuty, které jim má usnadnit mimo jiné plánování sezení i administrativu.