Lupa.cz  »  Online psychoterapie Hedepy loni vytlačila obrat na 315 milionů Kč, zisk dostala na dvojnásobek

Online psychoterapie Hedepy loni vytlačila obrat na 315 milionů Kč, zisk dostala na dvojnásobek

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hedepy Autor: Hedepy
Hedepy

Online psychoterapeutická platforma Hedepy loni dosáhla obratu (GTW) ve výši 13 milionů eur, tedy přes 315 milionů Kč. Meziročně tak vyrostla o 78 %. Tržby platformy se dostaly na zhruba 5,7 milionu eur (138 milionů Kč), což odpovídá meziročně 100% nárůstu. Společnost se loni v prosinci dostala do zisku, uvedla firma na dotaz Lupy.

Platforma loni zprostředkovala více než 300 tisíc terapeutických sezení a plánuje offline terapie a také větší zapojení umělé inteligence a nové služby pro terapeuty. „Všímáme si, že zhruba 10 % z nich má zájem se alespoň čas od času s terapeutem potkat i osobně,“ říká Lukáš Krčil, spoluzakladatel a CEO Hedepy. Do budoucna Hedepy plánuje vybudovat také vlastní terapeutovny.

Hedepy působí v devíti zemích, kromě Česka mimo jiné na Slovensku, v Polsku a Řecku, a má na 300 firemních klientů. Spolupracuje s 1 200 terapeuty. Za pět let vyrostlo Hedepy téměř třinecinásobně a uvádí, že na trzích patří mezi přední hráče v oblasti duševního zdraví. Soustředí se i na firemní klienty, kde obsluhuje například v Česku McDonald’s nebo Tchibo, na Slovensku Decathlon a v Polsku Carrefour. Jeho programů se účastní nad 100 tisíc zaměstnanců ve více než 300 společnostech. Loni firma akvírovala polskou platformu HearMe zaměřenou na duševní zdraví zaměstnanců a spojila týmy i technologie.

Odstartoval fond pro technologie, který chce překonat univerzitní „údolí smrti“ a má podporu velmi zajímavých investorů Přečtěte si také:

Odstartoval fond pro technologie, který chce překonat univerzitní „údolí smrti“ a má podporu velmi zajímavých investorů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).