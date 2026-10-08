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Stát brzy uvolní další frekvence pro bezdrátový internet s gigabitovými rychlostmi

Jan Sedlák
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Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info
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Stát se chystá uvolnit další lukrativní bezdrátové frekvence, pomocí nichž bude možné šířit rychlý bezdrátový internet, respektive datové přenosy. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) plánuje ještě letos představit podmínky pro využití frekvence 4 GHz pro sítě 5G.

K dispozici bude pásmo 3,8 až 4,2 GHz, a to s harmonizovaným spektrem 400 MHz. “To bude nabídka pro průmysl a další zájemce, se kterou chceme přijít na podzim. Podmínky vyladíme ve veřejné konzultaci,” uvedl Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ.

Frekvence spadají do kategorie Sub-6 GHz a C-Band. Reálné přenosové rychlosti mohou dosáhnout na nižší gigabity za sekundu. Teoretické rychlosti jsou naměřeny až devět Gb/s (downlink) a 1,5 Gb/s (uplink).

Uvolnění naváže na již dříve uvolněné frekvence 3,5 GHz a 26 GHz. Tu první používají mobilní operátoři, například v hustě osídlených oblastech. Frekvence 26 GHz byla do oběhu poslána nedávno, stát ji nabídl za lukrativních podmínek pro širší okruh zájemců s cílem rozšířit velmi rychlé připojení k internetu vzduchem.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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