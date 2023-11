Stát by konečně měl brzy spustit státní část národního cloudu

Autor: Jan Sedlák

Zatím nekonečný projekt státního cloudu (eGovernment Cloud) by se ještě letos mohl pohnout kupředu. Stát by měl brzy pověřit Státní pokladnu Centrum sdílených služeb (SPCSS) provozováním státní části tohoto cloudu. Uvedl to generální ředitel SPCC Roman Vrba.





Národní cloud je podle Vrby v papírové válce. “Doufám, že to ukončení papírové války do konce roku klapne. Je to strategický, dlouhodobý projekt, který je o transformaci podniku SPCSS i jednotlivých úřadů a jejich projektů. Chceme se specializovat na kritické informační systémy a data,” sdělil Vrba.





SPCSS na vybudování centra pro státní část eGovernment Cloudu spolupracuje s Digitální a informační agenturou (DIA). Státní část má provozovat systémy pro veřejný sektor formou služby, což má mimo jiné zjednodušit a sjednotit přístup a ušetřit náklady.

Podle Vrby bude státní cloud vyžadovat změnu myšlení všech úřadů. “Musíme provést reformu vnitřního fungování státní správy, abychom zjednodušili naši práci a nedělali kolečka okolo, abychom vyhověli předpisům, které už ani nikdo neví, k čemu jsou dobré,” navázal ředitel DIA Martin Mesršmíd.

SPCSS provozuje dvě datová centra, díky kterým má na provoz cloudu zázemí. Podnik už v minulosti spustil testovací provoz, využil technologie od Microsoftu.

Datacentrum SPCSS v Zelenči u Prahy: