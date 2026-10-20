Lupa.cz

Stát hledá šéfa pro AI. „Otevřela se nejzajímavější AI pozice v Česku,“ láká vládní zmocněnec

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lukáš Kačena Autor: Prg.ai
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Česko hledá člověka, který pomůže dostat umělou inteligenci z pilotních projektů do běžného provozu napříč veřejnou správou. Státní podnik NAKIT vypsal výběrové řízení na pozici Chief AI Officer, která kombinuje hluboké technické znalosti s řízením týmů, rozpočtů a spolupráce mezi institucemi. 

„Otevřela se nejzajímavější AI pozice v Česku,“ láká Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro AI. „Hledá se člověk, co umí vysvětlit vLLM, inference nebo data lineage. Zároveň ale uřídí hned několik úřadů,“ uvádí. Budoucí šéf má podle něj propojit práci jednotlivých institucí, budovat společné AI nástroje a rozšířit řešení, která zatím fungují jen v menších projektech.

Nový šéf má převést národní AI strategii do konkrétních projektů, postavit vlastní tým a zastřešit vývoj i provoz sdílených AI služeb. Součástí práce bude také dohled nad bezpečností, náklady a pravidly pro používání umělé inteligence. Spolupracovat bude s Kačenou, DIA, NÚKIB, RVIS, ministerstvy a „všemi dalšími klíčovými AI hráči“. 

Podle požadavků na vypsanou pozici má mít kandidát zkušenosti s nasazováním AI systémů do produkce, jazykovými modely, AI agenty, datovou infrastrukturou i cloudovými či vlastními servery. Zkušenosti z veřejné správy jsou podle inzerátu výhodou, ale ne podmínkou. Kačena označuje budoucího kolegu za klíčového člověka pro státní AI. „Zkrátka dirigent pro náš orchestr,“ zjednodušuje.

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu. Pokud jí to vyjde, možná se konečně dočkáme Přečtěte si také:

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu. Pokud jí to vyjde, možná se konečně dočkáme

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).