Stát pošle dvě miliardy na rychlý internet, dostane se do 47 tisíc domácností

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělí 1,9 miliardy korun z programu OP PIK na budování rychlého internetu v Česku. Dalších 600 milionů mají přidat soukromí investoři. Celková částka 2,5 miliardy korun má vystačit na pokrytí zhruba 47 tisíc domácností.

“MPO vyhodnotilo dvě výzvy, z nichž doporučilo k realizaci 64 projektů na zrychlení internetu v obcích a městech. Celkově by mělo být na vysokorychlostní internet nově připojeno 47 tisíc domácností. Termín realizace je do května 2023. Jednou z lokalit je například Pec pod Sněžkou. Velké množství projektů je soustředěno na sever od Brna (Kunštát, Blansko, Bystřice nad Pernštejnem a okolí). Pokryto by mělo být také příhraničí v Lanžhotu na trojmezí s Rakouskem a Slovenskem. Na druhé straně republiky pak lokalita Hřenska či řada obcí ve Frýdlantském výběžku na hranicích s Polskem,” uvádí úřad.

“Projekty směřují do 718 základních sídelních jednotek, ve kterých doposud není v potřebném rozsahu k dispozici vysokorychlostní připojení k internetu o rychlostech alespoň 30 Mb/s. Cílem je zajistit vysokorychlostní připojení k internetu pro nejméně 47 tisíc bytů, pro které doposud takovéto připojení nebylo k dispozici a žádný z poskytovatelů služeb připojení k internetu jej neměl zájem v době tří let zprovoznit,” popisuje dále MPO.

“Projekty se od sebe vzájemně liší. Nejrozsáhlejší projekt řeší připojení více než 7 tisíc bytů v oblasti rozléhající se mezi Žďárem nad Sázavou a Brnem, nejmenší projekt pak připojí 13 bytů v obci na Sokolovsku. Úspěšné projekty pokrývají dohromady potřeby z více než 33 %.”

Mapu dotačních projektů, které MPO podpořilo, si lze prohlédnout zde. Stav pokrytí sítěmi nové generace (bílá, šedá a černá místa) je tady.

MPO také připravuje nové programy podpory, které mají přinést rychlosti nad 100 Mb/s a u škol, úřadů a podobě přes gigabit. O dotacích na broadband průběžně píšeme.