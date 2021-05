USA chtějí zemím ve východní Evropě půjčovat na stavbu 5G bez čínských komponent

Spojené státy chtějí poskytnout finance na budování 5G sítí ve východní Evropě a snížit tak vliv Číny v této oblasti. Kongresmanka Marcy Kaptur a kongresman Adam Kinzinger představili takzvaný Transatlantic Telecommunications Security Act (PDF). Pokud by prošel, federální rozvojová agentura U.S. Development Finance Corporation (DFC) by mohla začít uvolňovat prostředky.

Peníze mají dle oficiálního prohlášení zástupců amerického kongresu mířit primárně do zemí, které mají “infrastrukturní deficit z éry Sovětského svazu”, což je činí “zranitelnými škodlivému čínskému vlivu.”

Text zmiňuje, že mezi tyto státy patří i ty v Three Seas Initiative, což je partnerství zemí ve střední a východní Evropě zaměřené na financování infrastrukturních projektů. V seznamu jsou také Česká republika a Slovensko.

DFC má k dispozici až 60 miliard dolarů a poměrně rozsáhlé kompetence. Jde o mladou organizaci fungující od roku 2019. Půjčovat má na rozvojové projekty v oblasti infrastruktury, energetiky, technologií nebo zdravotnictví.

USA se dlouhodobě snaží ze sítí spojenců a partnerů dostat čínské technologie, primárně ty od Huawei. Řada zemí v Evropě tak učinila, některé rovnou v případě 5G vydaly zákazy. V Evropě se rozjíždí odstraňování technologií Huawei. Tuzemský CETIN tyto prvky nahradí Ericssonem.

Česko v akcích proti Huawei a Číně také sehrálo mezinárodní roli. NÚKIB se například podílel na tvorbě 5G toolboxu Evropské unie. Na mezinárodní 5G konferenci v Praze zase vznikly Pražské návrhy, které definují, jak by měly vypadat bezpečné 5G sítě (ve zkratce: řeší se původ dodavatelů a podobně). Další rok navázal Pražský repozitář.

Pražské návrhy se objevují v mezinárodní komunikaci. Naposledy je na jednání na konci dubna zmínily země G7 (PDF) v souvislosti s bezpečnými telekomunikacemi.